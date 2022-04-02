2022 Nisan ayı sıfır otomobilde fiyatlar güncellendi! İşte güncel fiyatlarla en ucuz sıfır otomobil
Otomobil alacaklar markaların sıfır araç fiyat listelerini yakından takip ediyor. Son dakika gelişmesine göre nisan ayında 50 bin TL'ye varan zamlarla birlikte fiyat listeleri güncellendi. İşte marka marka güncel fiyatlı en ucuz otomobiller...
02.04.2022 15:03 - Son Güncelleme: 02.04.2022 15:05
Türkiye'de satılan en ucuz otomobil modelleri belli oldu.
Nisan ayında 50 bin TL'ye varan zamlarla birlikte fiyat listeleri güncellendi.