RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Otomobil 2022 Nisan ayı sıfır otomobilde fiyatlar güncellendi! İşte güncel fiyatlarla en ucuz sıfır otomobil

2022 Nisan ayı sıfır otomobilde fiyatlar güncellendi! İşte güncel fiyatlarla en ucuz sıfır otomobil

Otomobil alacaklar markaların sıfır araç fiyat listelerini yakından takip ediyor. Son dakika gelişmesine göre nisan ayında 50 bin TL'ye varan zamlarla birlikte fiyat listeleri güncellendi. İşte marka marka güncel fiyatlı en ucuz otomobiller...

02.04.2022 15:03 - Son Güncelleme: 02.04.2022 15:05
2022 Nisan ayı sıfır otomobilde fiyatlar güncellendi! İşte güncel fiyatlarla en ucuz sıfır otomobil

Türkiye'de satılan en ucuz otomobil modelleri belli oldu.

Nisan ayında 50 bin TL'ye varan zamlarla birlikte fiyat listeleri güncellendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2022 Nisan ayı sıfır otomobilde fiyatlar güncellendi! İşte güncel fiyatlarla en ucuz sıfır otomobil

İşte marka marka güncel fiyatlı en ucuz otomobiller...

2022 Nisan ayı sıfır otomobilde fiyatlar güncellendi! İşte güncel fiyatlarla en ucuz sıfır otomobil

Citroen C3 1.2 Puretech Manuel

335.000 TL

2022 Nisan ayı sıfır otomobilde fiyatlar güncellendi! İşte güncel fiyatlarla en ucuz sıfır otomobil

Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo

368.000 TL

2022 Nisan ayı sıfır otomobilde fiyatlar güncellendi! İşte güncel fiyatlarla en ucuz sıfır otomobil

Fiat Egea 1.4 Fire Easy

265.900 TL

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