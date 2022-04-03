Tanışma faizli günlük en yüksek mevduat faizi getirisi sunulacak! Tam 1.821 TL faiz kazancı! Kamu bankasından yüksek faiz hamlesi geldi!

Vakıfbank'tan avantajlı faiz oranları ile günlük vadeli mevduat hesap kampanyası duyurusu yapıldı. Kamu bankaları arasında en yüksek oranları ile dikkat çeken Vakıfbank, tanıştığınıza memnun eden kampanya ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere en yüksek mevduat faiz oranları sunulmaya devam ediyor. %17,50 tanışma faizi ile Vakıfbank'ta parasını durduğu yerde değerlendirmek isteyenlere avantajlı oranlar sunulacak. 32 günlük en yüksek faiz oranları belli oluyor! İşte en yüksek faiz getirisi veren bankalar