Gözler oradaydı! Bu ay emekli maaşları bir kez daha artıyor! Emekli maaşlarına 750 TL'den 3.000 TL'ye kadar ekleniyor!
Emekliye geçim desteği sağlayacak ek ödemeler bankalar tarafından yapılmaya devam ediyor. Emekli maaşına ek olarak sunulacak destekler kapsamında 750 TL'den 3 bin liraya kadar ödeme almak mümkün hale geldi. Özellikle son dönemde artan nakit ihtiyaçları için emeklilerinin bu ek ödeme avantajlarından yararlanarak birçok konuda destek alması sağlanacak. Geri ödeme şartı veya ek koşul aranmadan verilecek destekler maaşlara anında yansıtılacak. Sadece SGK emeklisi vatandaşların yararlanabildiği ek ödemeler kapsamında en düşük emekli maaşı alanların da yararlanması da mümkün hale getirildi. Peki emekliye nakit ödemesi ne zaman yapılacak? İşte emekli maaşına ek ödemelerde son durum.
Emekli Maaşına En Az 750 TL Ödenecek
Kamu bankaları üzerinden emekli maaşına ek olarak ödemeler devam ediyor. 2022 yılında emekli maaş zammının belli olmasının ardından Emekli Sandığı, SSK ve Bağ Kur emeklisinin geçim desteği ve ikramiyelerden ne ölçüde yararlanacakları da açıklandı.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden maaşlarını alanlar ise en düşük emekli maaşına da söz konusu destek ödemesinden yararlanabilecek.
Üç kamu bankası tarafından 750 TL'ye varan oranlarla verilecek ödemeden yararlanmak için 3 yıllığına emekli maaşını taşımış olma şartı dışında herhangi bir şart bulunmuyor.
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Hangi Emekli Ne Kadar Ödeme Alacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma sonrasında bankalardan emekliye maaşlarına ek ödemeler yapılmaya başladı. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı (4/a, 4/b, 4/c) kapsamında yer alan emeklilerin yararlanabildiği bu ödemeler kapsamında tüm SGK emeklileri aylık maaşları tutarına göre yapılacak hesaplamalar ile ödeme alabilecek.