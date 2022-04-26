Gözler oradaydı! Bayram öncesi almayı unutmayın! Asker ailesi, öksüz yetim yardımı! Doğum süt parası, elektrik ve engelli parası hesaplarda
Türkiye'de çok sayıda yeşil kartlılara ödenen devlet destekleri merak edilmeye başladı. Bu kapsamda yapılan ödemeler farklı gruplara bölünerek gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahiplerinin sosyal devlet ilkesi gereği desteklendiği bu devlet yardımlarını almak içinse farklı şartların sağlanması gerekmektedir. İşte ihtiyaç sahiplerine 2022 yılında verilen o yardımlar…
26.04.2022 11:01 - Son Güncelleme: 26.04.2022 11:01
2022 yılında devlet yeşil kartlılara birçok destek ödemesi yapıyor. 3816 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen yeşil kart, diğer bir adıyla G – 0, ihtiyaç sahibi vatandaşların devlet destekli birçok yardımdan faydalanmasını sağlıyor. Engelli yardımından asker ailesi yardımına kadar oldukça geniş bir grupta destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Vatandaşların bu desteklerden yararlanmaları içinse belirli şartları sağlamaları gerekiyor.
2022 Yılında Yeşil Karta Hangi Destekler Veriliyor?
Yeşil kart kapsamında destek ödemesi alma hakkı bulunan vatandaşlar için ihtiyaçları kapsamında farklı ödemeler gerçekleştiriliyor.