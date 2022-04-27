Hemen başvuru yap bedava tatili kap! 4a, 4b ve 4c SSK, Bağ Kur ve emekli sandığı olan tüm emeklileri kapsıyor!
SGK içeriğinde rastgele bir sigorta kolunda emeklilik hakkı elde etmiş bireylerin tatil masrafları da karşılanacak. SGK'dan gelen haber ardından çok sayıda emekli bu haberi memnuniyetle karşıladı Kaplıca tedavisi görecek emekliler SGK'dan destek!
27.04.2022 09:10 - Son Güncelleme: 27.04.2022 09:10
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kaplıca tedavisi görmesi gereken vatandaşlara belirli oranda destek ödemesi gerçekleştirmeye devam ediyor. Sadece tedavi görecek kişiler için değil, aynı zamanda bu kişilere refakat edecek kişilerin de masraflarının karşılaması hedefleniyor. Ancak SGK'nın 4a, 4b ve 4c kapsamında emekliler için sunduğu bu hizmetten yararlanmak için bazı şartların taşınması gerekiyor.
SGK Kaplıca Tedavisinden Kimler Yararlanabilir?
Emeklilere kaplıca tedavisi kapsamında SGK'dan sağlanan destek birçok kişinin sağlık sorunlarını yenmesine olanak tanıyor.