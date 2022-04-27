Geri ödemesi karşılığı yok! SGK 20 ayda 3 bin 984 TL ödeyecek! 7 ilde 4 bin kişi yararlanacak! Başvurular e-Devlet üzerinden...

Ülkemizde kadın işçilere her alanda destek sağlanıyor. Kadın işverenlere işe alacakları kadın personel için ayda 3.984 TL hibe desteği veriliyor. 20 ay verilecek destek için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Şanlıurfa, Aydın, Kahramanmaraş Ankara, Samsun, Denizli ve İstanbul illerini kapsayan bu projeden 4 bin kadın işveren ve kadın işçi faydalanacak. Peki, başvurular nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde!