Gözler orada! Devlet destekli, geri ödemesiz 30.000 TL müjdesi geldi: Başvurular başladı, evi olmayan hemen başvursun!

Vatandaşların yaşayamayacakları kadar bakımsız ve sıhhatsız evlerde oturma hallerinde şayet şahıs başı hanede kalanlara 701 TL ve altında ücret düşüyorsa müracaatte bulunabiliyor. Bunların yanı sıra bireylerin engelli, tek ebeveynli olma, dul ya da yaşlılık gibi şartları da taşıması aranıyor. Evlerde şayet tamir yapılacak ise arazi ya da arsaların tapularının bireylerin üstüne olması koşulu aranıyor. Başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yapılıyor.