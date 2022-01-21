Gözler orada! 2022 yılında emekliye şartsız, koşulsuz 1.100 TL veriliyor! 6 ayda bir hesaplara yatacak! Zamlar sonrasında...
Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrasında sıra yılda iki defa olmak üzere tüm emeklilere ve ilgililere yapılan bayram ikramiyesi ödemelerine geldi. 2018 yılından itibaren uygulamaya konan yasa kapsamında, emekliye dini bayramlarda koşulsuz, şartsız verilen ikramiye ödemeleri 1.000 TL olarak hesaplara yatırılıyordu. Geçtiğimiz yıl 1.100 TL'ye çıkarılan söz konusu bayram ikramiyelerinde 2022 yılında da artış olması bekleniyor. İşte emekli ikramiye ödemesinde son durum.
21.01.2022 16:04
- Son Güncelleme: 21.01.2022 16:04
Bin TL olarak ödenmeye başlanan ve geçtiğimiz yıl 1.100 TL'ye çıkarılan emekli bayram ikramiyesi oranları için vatandaşların beklentisi 2022 yılında da zam yapılması yönünde.
2022 Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?
Dini bayramlardan önce tüm SGK emeklileri ile ilgili yasa kapsamında sayılan gruplarda yer alan vatandaşlara ödenen bayram ikramiyeleri bu yıl yine Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde hesaplara aktarılacak.