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Haberler Ekonomi Gözler orada! 2022 yılında emekliye şartsız, koşulsuz 1.100 TL veriliyor! 6 ayda bir hesaplara yatacak! Zamlar sonrasında...

Gözler orada! 2022 yılında emekliye şartsız, koşulsuz 1.100 TL veriliyor! 6 ayda bir hesaplara yatacak! Zamlar sonrasında...

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrasında sıra yılda iki defa olmak üzere tüm emeklilere ve ilgililere yapılan bayram ikramiyesi ödemelerine geldi. 2018 yılından itibaren uygulamaya konan yasa kapsamında, emekliye dini bayramlarda koşulsuz, şartsız verilen ikramiye ödemeleri 1.000 TL olarak hesaplara yatırılıyordu. Geçtiğimiz yıl 1.100 TL'ye çıkarılan söz konusu bayram ikramiyelerinde 2022 yılında da artış olması bekleniyor. İşte emekli ikramiye ödemesinde son durum.

takvim.com.tr
21.01.2022 16:04 - Son Güncelleme: 21.01.2022 16:04
Gözler orada! 2022 yılında emekliye şartsız, koşulsuz 1.100 TL veriliyor! 6 ayda bir hesaplara yatacak! Zamlar sonrasında...

2022 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Oldu?

7143 sayılı Kanun çerçevesinde ek madde 18 kapsamında uygulanan ek ödemeler kapsamında, her yıl 2 defa olmak üzere Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen emekli ikramiyelerinde artış olması bekleniyor.

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Gözler orada! 2022 yılında emekliye şartsız, koşulsuz 1.100 TL veriliyor! 6 ayda bir hesaplara yatacak! Zamlar sonrasında...

Bin TL olarak ödenmeye başlanan ve geçtiğimiz yıl 1.100 TL'ye çıkarılan emekli bayram ikramiyesi oranları için vatandaşların beklentisi 2022 yılında da zam yapılması yönünde.

Gözler orada! 2022 yılında emekliye şartsız, koşulsuz 1.100 TL veriliyor! 6 ayda bir hesaplara yatacak! Zamlar sonrasında...

Özellikle son dönemde artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların bayram öncesinde alacakları ikramiye oranlarının da artırılmasının birçok kişi için katkı sağlayacağı düşünülüyor. Ancak emekli ikramiye ödemelerinde zam yapılmasına ilişkin henüz 2022 yılına dair bir açıklama gelmedi.

Gözler orada! 2022 yılında emekliye şartsız, koşulsuz 1.100 TL veriliyor! 6 ayda bir hesaplara yatacak! Zamlar sonrasında...

Emekli ikramiyeleri konusunda bir diğer dikkat çeken çalışma ise 3600 ek gösterge oldu. Belirli meslek grupları için (polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi) söz konusu çalışma ile emekli olurken alacakları emekli ikramiyelerinde 24 bin 600 TL artış olacak.

Gözler orada! 2022 yılında emekliye şartsız, koşulsuz 1.100 TL veriliyor! 6 ayda bir hesaplara yatacak! Zamlar sonrasında...

2022 Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?

Dini bayramlardan önce tüm SGK emeklileri ile ilgili yasa kapsamında sayılan gruplarda yer alan vatandaşlara ödenen bayram ikramiyeleri bu yıl yine Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde hesaplara aktarılacak.

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