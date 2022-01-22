700 bin işçiye maaşa göre ikramiye takviyesi! 6 gün sonra hesaplarda! Maaş cetveli düzenlendi: En az 8 bin 673 TL...

Milyonlara güzel haber geldi. Paralar bu ay içinde hesaplara yatmaya başlayacak. Bu sene kamu işçilerine 4 taksit halinde toplam 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılacak. İlk taksit 28 Ocak'ta hesaplarda görülecek. En düşük ödeme brüt 2 bin 168 lira olacak. Maaşa göre ödemeler de artacak. 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, taşerondan kadroya geçen işçiler de dahil oluyor. Peki, maaşa göre kime ne kadar ilave tediye verilecek? 2022 ilave tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak? İşte merak edilenler...