700 bin işçiye maaşa göre ikramiye takviyesi! 6 gün sonra hesaplarda! Maaş cetveli düzenlendi: En az 8 bin 673 TL...
Taşeron ve kamu işçicilerinin merakla beklediği tediye ödemeleri ne zaman? Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere bu sene ek ödemenin hangi tarihlerde uygulanacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere kadroya geride bıraktığımız taşeron ve kamu işçilerine her sene 52 günlük ücretleri tutarında ek tediye ödemeleri dört taksitle yapılıyor. İşçilere en az brüt 8 bin 673 lira verilirken, ödeme takvimi de belli oldu. Önümüzdeki hafta yani 28 Ocak'ta 13 günlük ikramiye yatırılacak. En düşük ödeme brüt 2 bin 168 lira olacak.
Milyonlara güzel haber geldi. Paralar bu ay içinde hesaplara yatmaya başlayacak. Bu sene kamu işçilerine 4 taksit halinde toplam 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılacak. İlk taksit 28 Ocak'ta hesaplarda görülecek. En düşük ödeme brüt 2 bin 168 lira olacak. Maaşa göre ödemeler de artacak. 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, taşerondan kadroya geçen işçiler de dahil oluyor. Peki, maaşa göre kime ne kadar ilave tediye verilecek? 2022 ilave tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak? İşte merak edilenler...
700 bini aşkın kamu işçisinin merakla beklediği ödemeler başlıyor. Her yıl 52 gün üzerinden ilave tediye (ikramiye) alan işçilerin 26 günlük ikramiyelerinin ödeme takvimi açıklandı.
Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ayrıca yapılacak ilave tediye ödemesinin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek.