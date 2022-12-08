TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI! 2022 TOKİ Aksaray 1.212 KONUT kura İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı! 2+1, 3+1 Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Ortaköy...

TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 250 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Bugün Aksaray ve Çankırı illerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Bu noktada Aksaraylılar kura sonuçlarına göre isim listelerini araştırıyor. İnternet arama motorlarında TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI açıklandı mı? sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2022 TOKİ Aksaray 1.212 KONUT kura İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı: 2+1, 3+1 Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Ortaköy...