TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI! 2022 TOKİ Aksaray 1.212 KONUT kura İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı! 2+1, 3+1 Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Ortaköy...
TOKİ Aksaray kura çekiliş tarihi 8 Aralık 2022 olarak duyuruldu. Kuralar TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'den sonra canlı izlenebilecek. Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Ortaköy, SultanHanı, Merkez ilçelerinde 1.212 konut inşa edilecek. Kura için başvuran binlerce kişi isim listesini araştırmaya başladı. Peki TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI açıklandı mı? İşte 2022 TOKİ Aksaray 1.352 KONUT kura İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı...
TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 250 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Bugün Aksaray ve Çankırı illerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. Bu noktada Aksaraylılar kura sonuçlarına göre isim listelerini araştırıyor. İnternet arama motorlarında TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI açıklandı mı? sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2022 TOKİ Aksaray 1.212 KONUT kura İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı: 2+1, 3+1 Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Ortaköy...
TOKİ AKSARAY 1.212 KONUT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Aksaray kura çekilişi 8 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura saat 10:00 itibariyle çekilmeye başlanacak. Canlı yayında kura çekilişini izleyebilirsiniz.
TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayının ardından öğreniliyor. TOKİ Aksaray kura çekilişine başvuruda bulunan kişiler TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.
BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.