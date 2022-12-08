Yeşil ALARM: KPSS sınav şartı yok! 19-47 yaş arası müracaat edebilir! İŞKUR 12.000 TL maaşla 90.640 işçi alacak! Bekçi, temizlikçi, hemşire...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yaklaşık 90.640 işçi aranmaktadır. Vatandaşların sıklıkla uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR oluyor. İş arayışında olanlar İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabiliyor. Aralıkta binlerce yeni işçi alımı ilanı yayımlayan İŞKUR'da bu ay alım yapılacak sektörler belli oldu. Yüz binlerce kişinin aradığı işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte İŞKUR Aralık ayı personel alımı ilanları!
İŞKUR Aralık ayında hemen paylaştı. Son yayınlanan raporlarda toplamda 90 bin 640 açık iş sayısı bulunuyor. Aralık ayının gelmesiyle işçi alımı ilanları ile kamu ve özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları tek tek belli oldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek amacıyla incelemelere koyuldu. Hazırlıklar amacıyla kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyuruyor. İşte aralık ayı İŞKUR ilanları!
BOTAŞ İŞKUR ÜZERİNDEN PERSONEL ALIMI YAPIYOR!
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. personel alımı başvuruları 5 Aralık 2022 tarihinde başlayıp 9 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar İŞKUR esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx resmi internet sayfası üzerinden başvurularını kolayca tamamlayabilecek.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
BOTAŞ personel alımı başvurusunda bulunabilmek içim öncelikle İŞKUR açık iş ilanları esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfasına giriş yapın. "İşyeri Unvanı" yazan kısma BOTAŞ yazın ve arama butonuna tıklayın. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın. E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra başvuru sürecini tamamlayın
İLANA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR
1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi ilanlarına başvurularda alt puan barajı aranmamakla birlikte, başvuracak kişilerin KPSS'ye girmiş olmaları gereklidir.
4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
5) KPSS'ye tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan nihai aday listeleri sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.