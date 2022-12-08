Yeşil ALARM: KPSS sınav şartı yok! 19-47 yaş arası müracaat edebilir! İŞKUR 12.000 TL maaşla 90.640 işçi alacak! Bekçi, temizlikçi, hemşire...

İLANA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.