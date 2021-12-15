Görenin ağzı bir karış açık kalabilir! Bu ürünler artık raflarda olmayacak! A101, ŞOK, Migros, BİM ve tüm marketlerde artık...

2022 yılıyla birlikte depozito uygulaması başlıyor. Bu süreçte yeni formüller de gündeme gelmeye devam ediyor. Pek çok market zincir onlarca kategorideki ürünlerin satışını yapıyor ve özellikle büyük marketler tarafından aktüel kataloğ aracılığıyla bazı ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor. Hazırlanan düzenlemeye göre, marketlerde satılan bazı ürünlerin satışında değişim yaşanabilir. Büyük market zincirlerinde bilindiği üzere haftanın iki günü aktüel ürünler satışa sunuluyor ve ürünler daha gelir gelmez tükeniyor. Küçük esnafın desteklemesi adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıyor. Eğer bu yönetmelik kabul edilirse büyük market zincirlerinin teknoloji ürünler, cep telefonu, sigara, beyaz eşya ve elektronik ürün satışı gerçekleştirilemeyecek.