Görenin ağzı bir karış açık kalabilir! Bu ürünler artık raflarda olmayacak! A101, ŞOK, Migros, BİM ve tüm marketlerde artık...
2022 yılıyla birlikte depozito uygulaması başlıyor. Bu süreçte yeni formüller de gündeme gelmeye devam ediyor. Pek çok market zincir onlarca kategorideki ürünlerin satışını yapıyor ve özellikle büyük marketler tarafından aktüel kataloğ aracılığıyla bazı ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor. Hazırlanan düzenlemeye göre, marketlerde satılan bazı ürünlerin satışında değişim yaşanabilir. Büyük market zincirlerinde bilindiği üzere haftanın iki günü aktüel ürünler satışa sunuluyor ve ürünler daha gelir gelmez tükeniyor. Küçük esnafın desteklemesi adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıyor. Eğer bu yönetmelik kabul edilirse büyük market zincirlerinin teknoloji ürünler, cep telefonu, sigara, beyaz eşya ve elektronik ürün satışı gerçekleştirilemeyecek.
2022 yılıyla birlikte depozito uygulaması başlıyor. Bu süreçte yeni formüller de gündeme gelmeye devam ediyor. Pek çok market zincir onlarca kategorideki ürünlerin satışını yapıyor ve özellikle büyük marketler tarafından aktüel kataloğ aracılığıyla bazı ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor. Hazırlanan düzenlemeye göre, marketlerde satılan bazı ürünlerin satışında değişim yaşanabilir. Büyük market zincirlerinde bilindiği üzere haftanın iki günü aktüel ürünler satışa sunuluyor ve ürünler daha gelir gelmez tükeniyor. Küçük esnafın desteklemesi adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıyor. Eğer bu yönetmelik kabul edilirse büyük market zincirlerinin teknoloji ürünler, cep telefonu, sigara, beyaz eşya ve elektronik ürün satışı gerçekleştirilemeyecek.
MARKETLERDE BU ÜRÜNLER...
Elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.
Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.
Taslağa göre, zincir mağazaların geleneksel perakende işletmelere olumsuz etkilerinin azaltılması ve perakendecilere korunma sağlanması için zincir marketlerin bazı ürünleri satmasına yasaklama getirileceği kaydedildi.