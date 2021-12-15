2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücretle birlikte hangi ödemeler artıyor? Kıdem tazminatı, AGİ, işsizlik maaşı...
2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Milyonlarca kişi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı merak ediyor. Asgari ücrete yapılacak zamla beraber yeni yılda kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, engelli ve yaşlılık aylığı gibi kalemlerde de artış yaşanacak. İşte detaylar...
15.12.2021 09:23
- Son Güncelleme: 15.12.2021 10:02
Asgari ücrette yapılan üç toplantının ardından gözler kararın açıklanacağı son görüşmeye çevrildi. Asgari ücrette vergi dilimi ile matrahlarda değişiklik yapılması, Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği gibi başlıklar üzerinde çalışılıyor.
Milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını merakla beklerken, işveren ile işçi sendikaları SGK priminin 5 puan düşürülmesi konusunda uzlaştı.
Yapılması öngörülen düzenlemeler gerçekleşirse bir dizi iyileştirme ve işvereni rahatlatıcı çalışma ile asgari ücrette 2022 maaş zammı istenen ölçülere çıkarılırken istihdam sağlayıcının da yükü artmamış olacak.
Asgari ücrete yüzde 35-40 arasında zam yapıldığı taktirde işçinin cebine ayda net 250 lira fazla para girecek. İşverenin de işletme maliyeti düşecek.