Yüz binlerce kişinin maaşında %25 zam payı! İkramiyeler 17 bin TL - 27 bin TL arasında olacak! Emekli, memur, dul, yetim aylığı alanlar...
İkramiyeler en az 17 bin TL - 27 bin TL arasında olacak! Yüz binlerce kişinin maaşında %25 zam payı! Emekli, memur, dul, yetim aylığı alanlar... İkramiyeler ve maaşlarda yüzde 25 artış yaşanacak. Emekli ikramiyelerindeki artış miktarı 17 bin liranın altında olmayacak ve 27 bin liraya kadar artış yaşanacak. Yüzde 25'lik maaş artışından sadece emekli ve memur değil, dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanacak. Yüz binlerce fert bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin,"Önümüzdeki hafta komisyonu yollayacağız. Meclis'e göndereceğiz" ifadelerine yer vermişti. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler!
Son dönemde gündemden düşmeyen 3600 ek gösterge emekli aylığı ve emeklilik tazminatı kapsamında büyük bir artışa sebep olacak. İkramiyerlerde ve maaşlarda yüzde 25 artış yaşanacak. Bu bağlamda emekli ikramiyelerine artış miktarı 17 bin TL'nin altında kalmayacak. Maaşlarda yaşanan artış sayesinde dul, yetim aylığı alanlar da yararlanmış olacak. Son olarak kamu çalışanlarının mercek altına aldığı 3600 ek gösterge için Bakanlık çalışmalara hız verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin,"Önümüzdeki hafta komisyonu yollayacağız. Meclis'e göndereceğiz" ifadelerine yer verdi. Peki,3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek? 3600 ek gösterge gelirse erken emekli olunabilir mi? 3600 ek göstergede ikramiyeler ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
3600 ek göstergenin hayata geçirilmesi durumunda kimlerin yararlanacağı tam olarak bilinmiyor. Ek gösterge ile maaş ve ikramiyelerde ne kadar artış olacak? Ek gösterge kapsamına hangi meslekler giriyor? Kimin maaşı ne kadar artacak? Hürriyet'ten Noyan Doğan yazdı. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar...
Okuyuculardan 3600 ek gösterge ile ilgili soru almadığım bir gün bile geçmiyor. Kimileri, 'ben de yararlanabilir miyim?' diye soruyor, kimileri 'beni nasıl etkileyecek, maaşım artacak mı?' diye merak ediyor, kimileri de '3600 ek gösterge çıkarsa erken emekli olabilir miyim?' sorusunun cevabını arıyor.
Çoğunluk okuyucular da ek göstergenin ne zaman çıkacağını soruyor. Anlaşılan o ki, 3600 ek gösterge konusunda beklentiler çok yüksek ve daha da önemlisi ek göstergenin kimi, nasıl etkileyeceği konusunda kafalar karışık.
Öncelikle şunu belirteyim, 3600 ek gösterge konusu gündemde, hatta bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta komisyonlarda görüşmeler başlayacak, ancak bu iş sene sonuna kadar olacak bir iş değil. 2022 yılının içinde, büyük ihtimalle de senenin ilk yarısına kalmadan 3600 ek gösterge sorunu çözülmüş olacak. Sorunu diyorum; çünkü hemen hemen dört yıldır 3600 ek gösterge konusu sürekli gündemdeki yerini korudu, çözümü için zaman zaman girişimlerde bulunulsa da bugüne gelindi. Hazır yeri gelmişken, 3600 ek gösterge konusu SSK'lıları ya da Bağ-Kurluları ilgilendirmiyor, sadece memur ve memur emeklilerine yönelik bir düzenleme. Eğer çözüme ulaşırsa da 2 milyona yakın memur ve emeklisi bu haktan yararlanacak.