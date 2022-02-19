Gitgeller kafa karıştırdı! Dananın kuyruğu koptu kopacak! Altın fiyatları uçuşa geçti! 1000 lira hedefi... 40-50 gram 22 ayar bilezik ne kadar?

Geçen iki senede faiz oranları dünyanın çoğu bölgesinde sıfıra yakın seyrediyordu. İşler terse dönmeye başlayıp faizler yükselince yatırımcılar da yüksek getirili varlıklara yönelirdi. Şimdi ise bu hal gerçekleşmedi, tahvil faizleri yükselirken altında geleneksel olarak düşüş trendi bu kez terse döndü. Ukrayna konusundaki jeopolitik stres altın fiyatlarını destek veriyor olabilir fakat Chicago Emtia işlemleri, trader'ların bu gelişmeyi çok çok fiyatlamadığını gösteriyor.