Gitgeller kafa karıştırdı! Dananın kuyruğu koptu kopacak! Altın fiyatları uçuşa geçti! 1000 lira hedefi... 40-50 gram 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda altın fiyatları yükselişe geçmiş durumda. Ons altın fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan jeopolitik belirsizlikler sebebiyle dalgalı bir seyir yaşıyor. Ons altın geçen salı günü 8 ayın en yüksek oranına tırmandıktan sonra; kritik bölümde tansiyonun düşmesiyle zirveden gerilemişti. Altının ons fiyatı, Rus basınında yer alan Ukrayna'nın ateşkesi ihlal ederek bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdığını duyurmasıyla yine artışa geçti. Peki 0,5-8, 20, 150 ve 200 gram altın bugün kaç TL?
Ons altın fiyatı yaşanan jeopolitik risklerin yükselmesi ile 8 ayın zirvesini yenilerken; gram altın fiyatı da ons altından aldığı destekle yükseldi. Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle 830 liranın üzerini görerek 2 ayın en yüksek civarını yeniledi. Gram altın gün içinde en düşük 816 lirayı görürken; şu dakikalarda yüzde 0,95 oranında yükselişle 825 lira civarında hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1355 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 581 liradan prosedür görüyor.Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 815 lira civarında hareket ederken; yeni güne 818 lira seviyeden başlamıştı.
ALTIN FİYATLARINA DESTEK
Çin ve Hindistan'ın altın isteğindeki yükselişin fiyatları destekleyeceği belirtiliyor. Altın fiyatları son dönemde genel trendin aksine hareket ediyor. ABD 10 senelik tahvil faizleri sene başından bu yana yükselişte. Faizlerdeki yükselişin genellikle altın fiyatları amacıyla etkileri olumsuz olur. Fakat 2 varlık arasındaki bu negatif korelasyon bu kez kaybolmuş görünüyor.
Geçen iki senede faiz oranları dünyanın çoğu bölgesinde sıfıra yakın seyrediyordu. İşler terse dönmeye başlayıp faizler yükselince yatırımcılar da yüksek getirili varlıklara yönelirdi. Şimdi ise bu hal gerçekleşmedi, tahvil faizleri yükselirken altında geleneksel olarak düşüş trendi bu kez terse döndü. Ukrayna konusundaki jeopolitik stres altın fiyatlarını destek veriyor olabilir fakat Chicago Emtia işlemleri, trader'ların bu gelişmeyi çok çok fiyatlamadığını gösteriyor.
Altın fiyatları, Asyalı tüketicilerin harcama alışkanlıklarından destek buluyor olabilir. Dünya Altın Konseyi bilgilerine göre Hindistan'da mücevher isteği geride bıraktığımız sene 611 tona ulaştı. Çin'de de tüketim yüzde 63 artarak 675 tona yükseldi. Özel yatırımcıların ve Merkez Bankalarının altın ETF'lerinden 8 senenin en büyük çıkışını gerçekleştirmesine karşın yalnızca bu iki ülkede 556 tonluk ekstra alımlar 2021'deki düşüşü dengeledi.
Hindistan'da altın ithalatı geride bıraktığımız sene düğün ve kutlamaların tekrardan başlamasıyla ikiye katlamıştı. Çin'de ise Kovid-19 kısıtlamalarında normalleşmenin 2024'e kadar olmayabileceği ifade ediliyor. Bütün bu gelişmelerin altın fiyatlarının tarafında öngöremezliğe neden olması bekleniyor.