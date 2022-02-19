Emekliye 3600 ek gösterge kazancı! Maaş ve ikramiye artacak: Memur emeklileri...
3600 ek gösterge için memur sendikalarıyla yapılan ilk buluşmanın ardından teknik çalışmalar sürecek. Kamuda tüm unvanlar gözden geçirilirken, gelirler artırılacak... Memurların maaşını, ikramiyesini ve emekli aylığını artıracak düzenlemelerden emekliye ayrılmış olanların da yararlanması bekleniyor. Böylece emekli olmuş memur emeklilerinin de maaşlarında artış yaşanacak.
19.02.2022 07:03 - Son Güncelleme: 19.02.2022 07:04
Milyonlarca memur bu yıl Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen ek gösterge artışıyla ilgili çalışmalara kilitlenmiş durumda.
İlk taslağın hazırlanmasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda memur sendikalarıyla ilk toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı.