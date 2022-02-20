En erken kaç yaşında emekli olunur? Önü açıldı! 10 yılda hemen emekli olun! 3600, 4500, 5400 günle emeklilik yaş hesabı!

Emekli olmak için adeta gün sayan birçok kişi erken emeklilik fırsatlarını araştırmaya devam ediyor. Sigorta başlangıç tarihi, prim ve yaş gibi şartları araştırarak en kısa sürede emekli olma hayalleri kuranlar ise 3600 günden emeklilik şartlarını incelemeye başladı. Emeklilikle ilgili olarak Türkiye gündeminde EYT meselesi ilk sıralarda yer alırken, erken emekli olabilecekleri yöntemleri araştıran birçok kişinin karşısında 3600 günden emeklilik çıkmaya başladı. Peki nedir bu 3600 günden emeklilik? İşte 3600 günden emekli olma şartları, 3600 günden emeklilik maaşı ve merak edilen diğer detaylar