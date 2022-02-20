En erken kaç yaşında emekli olunur? Önü açıldı! 10 yılda hemen emekli olun! 3600, 4500, 5400 günle emeklilik yaş hesabı!
Türkiye'de emeklilik için ilgili mevzuatlara göre işe giriş tarihi en önemli kriterlerden biri olarak görülüyor. Bununla beraber yaş ve prim şartları da dikkat çeken diğer temel şartlar arasında. Çok daha düşük prim ile 3600 günden emekli olmak isteyenler ise bu uygulamadan nasıl yararlanacağını araştırmaya başladı.
Emekli olmak için adeta gün sayan birçok kişi erken emeklilik fırsatlarını araştırmaya devam ediyor. Sigorta başlangıç tarihi, prim ve yaş gibi şartları araştırarak en kısa sürede emekli olma hayalleri kuranlar ise 3600 günden emeklilik şartlarını incelemeye başladı. Emeklilikle ilgili olarak Türkiye gündeminde EYT meselesi ilk sıralarda yer alırken, erken emekli olabilecekleri yöntemleri araştıran birçok kişinin karşısında 3600 günden emeklilik çıkmaya başladı. Peki nedir bu 3600 günden emeklilik? İşte 3600 günden emekli olma şartları, 3600 günden emeklilik maaşı ve merak edilen diğer detaylar
3600 Günden Emekli Olma Şartları Nelerdir?
SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı (4/a, 4/b, 4/c) kapsamında sayılan sigortalıların emekli olmaları için en önemli şart sigorta başlangıç tarihi olarak görülüyor. Erken emeklilikte ise 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan, 15 yıllık sigorta süresini tamamlayan ve 3600 prim gününe sahip olan kişiler bu kapsamda emeklilik hakkından yararlanabiliyorlar.