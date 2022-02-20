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Haberler Ekonomi En erken kaç yaşında emekli olunur? Önü açıldı! 10 yılda hemen emekli olun! 3600, 4500, 5400 günle emeklilik yaş hesabı!

En erken kaç yaşında emekli olunur? Önü açıldı! 10 yılda hemen emekli olun! 3600, 4500, 5400 günle emeklilik yaş hesabı!

Türkiye'de emeklilik için ilgili mevzuatlara göre işe giriş tarihi en önemli kriterlerden biri olarak görülüyor. Bununla beraber yaş ve prim şartları da dikkat çeken diğer temel şartlar arasında. Çok daha düşük prim ile 3600 günden emekli olmak isteyenler ise bu uygulamadan nasıl yararlanacağını araştırmaya başladı.

takvim.com.tr
20.02.2022 10:54 - Son Güncelleme: 20.02.2022 10:56
Önü açıldı! 10 yılda hemen emekli olun! 3600, 4500, 5400 günle emeklilik yaş hesabı! En erken kaç yaşında emekli olunur?

Emekli olmak için adeta gün sayan birçok kişi erken emeklilik fırsatlarını araştırmaya devam ediyor. Sigorta başlangıç tarihi, prim ve yaş gibi şartları araştırarak en kısa sürede emekli olma hayalleri kuranlar ise 3600 günden emeklilik şartlarını incelemeye başladı. Emeklilikle ilgili olarak Türkiye gündeminde EYT meselesi ilk sıralarda yer alırken, erken emekli olabilecekleri yöntemleri araştıran birçok kişinin karşısında 3600 günden emeklilik çıkmaya başladı. Peki nedir bu 3600 günden emeklilik? İşte 3600 günden emekli olma şartları, 3600 günden emeklilik maaşı ve merak edilen diğer detaylar

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Önü açıldı! 10 yılda hemen emekli olun! 3600, 4500, 5400 günle emeklilik yaş hesabı! En erken kaç yaşında emekli olunur?

3600 Günden Emekli Olma Şartları Nelerdir?

SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı (4/a, 4/b, 4/c) kapsamında sayılan sigortalıların emekli olmaları için en önemli şart sigorta başlangıç tarihi olarak görülüyor. Erken emeklilikte ise 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan, 15 yıllık sigorta süresini tamamlayan ve 3600 prim gününe sahip olan kişiler bu kapsamda emeklilik hakkından yararlanabiliyorlar.

Önü açıldı! 10 yılda hemen emekli olun! 3600, 4500, 5400 günle emeklilik yaş hesabı! En erken kaç yaşında emekli olunur?

Bu kişilerin yanı sıra 31 Aralık 2011 tarihi ise dikkate alınan ikinci tarih olarak belirlenmiştir. 31 Aralık 2011 tarihi ve öncesinde sigortalı olup, 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduran sigortalı kadınlar 54 yaşında, sigortalı erkekler ise 55 yaşında emekli olabiliyor.

Önü açıldı! 10 yılda hemen emekli olun! 3600, 4500, 5400 günle emeklilik yaş hesabı! En erken kaç yaşında emekli olunur?

3600 günden emekli olmak için aranan temel şart sigorta başlangıç tarihleri olacaktır. Şayet 08 Eylül 1999 tarihinden veya 31 Aralık 2011 tarihinden önce prim gününü doldurmamış olanların söz konusu hatan yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

Önü açıldı! 10 yılda hemen emekli olun! 3600, 4500, 5400 günle emeklilik yaş hesabı! En erken kaç yaşında emekli olunur?

Emeklilikte sigorta başlangıç tarihi 3600, 4500 ve 5400 prim gününden emeklilik gibi farklı sürelerin ortaya çıkmasına da neden olmuştur.

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