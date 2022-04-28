RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi GERİYE 2 VERİ KALDI! %34,62 zam NET! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! TEFE TÜFE enflasyon farkına göre kuruş kuruş maaş hesabı!

GERİYE 2 VERİ KALDI! %34,62 zam NET! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! TEFE TÜFE enflasyon farkına göre kuruş kuruş maaş hesabı!

Milyonlarca memur ve emekli merakla Temmuz zammını bekliyor. Temmuz zammı ile ilgili kuruşu kuruşuna hesap yapıldı. Merkez Bankası tarafından son enflasyon tahminlerini açıkladı. Buna göre yılsonu enflasyon tahmini yüzde 42,8 olarak güncellendi. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı alacak? Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde kaç olacak? İşte merak edilen hesaplama...

28.04.2022 16:37 - Son Güncelleme: 28.04.2022 16:37
GERİYE 2 VERİ KALDI! %34,62 zam NET! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! TEFE TÜFE enflasyon farkına göre kuruş kuruş maaş hesabı!

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli yılın ikinci yarısında alacağı maaşı merak etmeye başladı. Bu yıl Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı arttı. Temmuz zammının da ipuçları gelmeye başladı. Gözler şimdi Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammına çevrildi. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı alacak? Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde kaç olacak? İşte merak edilen hesaplama...

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GERİYE 2 VERİ KALDI! %34,62 zam NET! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! TEFE TÜFE enflasyon farkına göre kuruş kuruş maaş hesabı!

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaş artışları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla açıklanan her enflasyon rakamı yaklaşık 14 milyon emekli ile 4.5 milyon kamu görevlisini yakından ilgilendiriyor.

GERİYE 2 VERİ KALDI! %34,62 zam NET! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! TEFE TÜFE enflasyon farkına göre kuruş kuruş maaş hesabı!

Çünkü SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.

GERİYE 2 VERİ KALDI! %34,62 zam NET! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! TEFE TÜFE enflasyon farkına göre kuruş kuruş maaş hesabı!

4 AYLIK ORAN BELLİ OLUYOR

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı.

GERİYE 2 VERİ KALDI! %34,62 zam NET! Temmuzda emekliye 3.969 TL, memura 8.622 TL maaş! TEFE TÜFE enflasyon farkına göre kuruş kuruş maaş hesabı!

Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. İlk 4 aylık enflasyon verisi de 6 Mayıs Cuma günü belli olacak.

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