Dışarıda iki katı, burada yarı fiyatına indi! A101'de hafta sonu fiyatlar takır takır düştü! Aldın Aldın ve haftanın fırsatları! 360 TL yerine...

Beklenen gün geldi, hafta sonuna girerken indirimler de gün yüzüne çıktı. A101'de hafta sonu fiyatlar takır takır düştü! Dışarıda iki katı, burada yarı fiyatına satılıyor! A101 zincir marketleri hafta sonuna özel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Peki bu hafta sonu A101'de hangi ürünler indirimli? Ayçiçek yağından kahvaltılık ürünlere, cep telefonundan çeyiz dizmek isteyen hanımefendiler için elektronik ürünlere bir çok çeşitte indirimler uygulandı. Vatandaşlar marketlere akın akın gitmeye başladı. İşte A101 yepyeni güncel aktüel ürünleri....