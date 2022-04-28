🚗İkinci el araç alacakları yakından ilgilendiriyor! 🔊75.000 TL altı dikkat çeken modeller! 🔔Ramazan Bayramı'nın ikinci el piyasasına etkisi...
2022 Ramazan Bayramı'na az bir süre kaldı ve tatil planları yapanlar araç almak, kiralamak üzere fiyat araştırmasını oldukça arttırdı. Otomobil piyasasını yakından takip edenler bayramın ikinci el araç fiyatlarında nasıl bir etki yarattığını merak ederek araştırıyor. Sıfır otomobil almaya bütçesi yetmeyenler tercihini bu yönde kullanıyor ve bütçeye uygun otomobilleri görmek istiyor. 75.000 TL altı dikkat çeken modelleri sizler için haberimizde derledik, ikinci el sitelerinden faydalanarak çok uygun fiyatlarla araba kiralayabilir, satın alabilirsiniz.
İkinci el piyasasındaki hareketlilik dikkat çekiyor ve bayram öncesinde ikinci el piyasasındaki son durumu öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Bütçeye uygun olması açısından sıfır araç yerine ikinci el otomobilleri tercih etmek isteyenler bayramın nasıl bir etkisi olduğunu öğrenmek istiyor. Ramazan Bayramı'nın ikinci el piyasasına etkisini haberimizden öğrenebilirsiniz. Ayrıca 75.000 TL altı dikkat çeken modelleri de sizler için derledik, fikir sahibi olarak göz atabilirsiniz.
RAMAZAN BAYRAMI İKİNCİ EL PİYASASINI NASIL ETKİLEDİ?
Her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil hazırlığı yapan vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldi. Bayram ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi.
Galericiler bayram için hazırladığı araçlara büyük ilgi olduğunu belirtirken bayram yaklaşırken bu yoğunluğun daha da artacağını öngörüyorlar. Vatandaşların ikinci el otomobil almak için otomobil pazarlarında pazarlık yaptığı görüldü.
Ramazan bayramının yaklaşması ve yoğunluğun artması araç fiyatlarını da yükseltti. Galericiler, geçen aya göre ikinci el otomobillerde fiyatların yüzde 4 yükseldiğini söyledi.
Ramazan Bayramı yaklaşırken ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin başladığını belirten oto galerici Yılmaz Kebapçı, "Ramazan Bayramı yaklaştıkça ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı.