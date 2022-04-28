🚗İkinci el araç alacakları yakından ilgilendiriyor! 🔊75.000 TL altı dikkat çeken modeller! 🔔Ramazan Bayramı’nın ikinci el piyasasına etkisi...

İkinci el piyasasındaki hareketlilik dikkat çekiyor ve bayram öncesinde ikinci el piyasasındaki son durumu öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Bütçeye uygun olması açısından sıfır araç yerine ikinci el otomobilleri tercih etmek isteyenler bayramın nasıl bir etkisi olduğunu öğrenmek istiyor. Ramazan Bayramı'nın ikinci el piyasasına etkisini haberimizden öğrenebilirsiniz. Ayrıca 75.000 TL altı dikkat çeken modelleri de sizler için derledik, fikir sahibi olarak göz atabilirsiniz.