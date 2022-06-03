Geriye 1 veri kaldı: TEFE TÜFE 6 aylık memur emekli enflasyon farkı %39,67! Netleşti: Memur, Esnaf, Bağkur Zamlı maaş tablosu! 2500, 2800, 4.000 TL maaş alanlar...

Gündemde yoğun bir şekilde Temmuz memur emekli zammı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranına göre zamlarını alıyor. Mayıs enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte heyecan daha da arttı ve gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte tüm detaylar!