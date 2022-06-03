Geriye 1 veri kaldı: TEFE TÜFE 6 aylık memur emekli enflasyon farkı %39,67! Netleşti: Memur, Esnaf, Bağkur Zamlı maaş tablosu! 2500, 2800, 4.000 TL maaş alanlar...
Memur ve emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı için geriye sadece tek bir veri kaldı. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz zammı için çıkacak rakamları merak ederek ipuçlarına bakıyor. Yılın ilk 5 ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranına göre zamlarını alıyor. Mayıs enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte heyecan daha da arttı ve gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? İşte merak edilen maaş zamlı tablosu!
Gündemde yoğun bir şekilde Temmuz memur emekli zammı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Milyonlarca emekli vatandaş Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranına göre zamlarını alıyor. Mayıs enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte heyecan daha da arttı ve gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Bağ- Kur ve SSK memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte tüm detaylar!
Emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak Mayıs 2022 enflasyon oranı Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bununla beraber Merkez Bankası ve AA Finans'ın Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alacak. Memur maaşları ise yılın ilk ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar artacak.