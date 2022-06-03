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Haberler Ekonomi Enflasyona göre emekli ve memur zammında son dakika! Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı ne kadar?

Enflasyona göre emekli ve memur zammında son dakika! Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı ne kadar?

Emekli ve memur zammında son dakika! Milyonlarca memur ve emekli gözünü temmuz ayında yapılacak zam oranına çevirdi. Zam oranında belirleyici olan TÜİK'in enflasyon hesaplaması büyük önem kazandı. TÜİK, Mayıs 2022 dönemine ait enflasyon rakamını da açıkladı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranıyla birlikte Ocak - Mayıs dönemine ilişkin enflasyon farkı da netleşti. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 2,98 oldu. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur Temmuz 2022 maaş zammı oranı ne kadar olacak? Enflasyona göre emekli ve memur ne kadar zam alacak? İşte 5 aylık enflasyona göre Ocak-Mayıs ayları arasında oluşan emekli ve memur zam oranı ve zamlı maaş hesaplama tablosu...

Okan Beltek
takvim.com.tr
03.06.2022 10:07 - Son Güncelleme: 03.06.2022 10:57
Enflasyona göre emekli ve memur zammında son dakika! Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı ne kadar?

Milyonların gündeminde emekli ve memur zammı haberleri var. Temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber memurlar ve emekliler maaş zammı ile ilgili son gelişmeleri de yakından takip etmeye başladı.

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Enflasyona göre emekli ve memur zammında son dakika! Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı ne kadar?

Yılık ilk 4 ayında enflasyon artışı yüzde 31,71 olarak hesaplanmıştı.

Enflasyona göre emekli ve memur zammında son dakika! Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı ne kadar?

Böylece Ocak-Nisan dönemi arası zam oranı şimdiden yüzde 31,71 oranına ulaşmıştı.

Enflasyona göre emekli ve memur zammında son dakika! Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı ne kadar?

TÜİK bugün Mayıs 2022 dönemine ait enflasyon oranlarını açıkladı. Yeni oranlarla birlikte emekli ve memur zammında da hesap değişti.

Enflasyona göre emekli ve memur zammında son dakika! Emekli ve memur Temmuz 2022 zam oranı ne kadar?

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon oranıyla birlikte 5 aylık zam farkı belli oldu.

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