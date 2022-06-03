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İşte altın fiyatlarının yükseliş nedeni! Altında yükseliş devam edecek mi?

Sosyolojik nedenlerle yükselen altın fiyatlarında dikkatler ABD'nin açıklayacağı istihdam verisine çevrildi. Altın fiyatlarının neden yükseldiği ise belli oldu. Spot altının yükselmesinde JPMorgan Chase CEO'sunun o uyarısı etkili oldu. Peki altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? İşte detaylar

03.06.2022 09:59 - Son Güncelleme: 03.06.2022 09:59
İşte altın fiyatlarının yükseliş nedeni! Altında yükseliş devam edecek mi?

Altında dikkatler ABD istihdam verisinde... Altın, JPMorgan'dan gelen açıklamalar ve ABD'de resesyon yaşanabileceği endişesiyle yükselirken piyasanın dikkati bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olacak.

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İşte altın fiyatlarının yükseliş nedeni! Altında yükseliş devam edecek mi?

Günün ilk işlemlerinde spot altının onsu 1.870 doların hemen altında işlem gördü.

İşte altın fiyatlarının yükseliş nedeni! Altında yükseliş devam edecek mi?

ALTINDA YÜKSELİŞİN NEDENİ BELLİ OLDU: AGRESİF FAZİ ARTIŞI UYARISI!
Spot altın, JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon'un yatırımcılara, ABD'de yaşanan 40 yılın en yüksek enflasyonunun Fed'i daha agresif bir sıkılaşma politikasına iteceği uyarısını yapması sonrası yükselişe geçti.

İşte altın fiyatlarının yükseliş nedeni! Altında yükseliş devam edecek mi?

Altın zorlu ekonomik koşullarda tipik olarak iyi bir değer saklama aracı olarak görülse de diğer güvenli varlıkların rekabetiyle de yüzleşmek zorunda.

Değerli metal geçtiğimiz iki ay içinde güçlenen dolar ve hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle değer kaybetti.

İşte altın fiyatlarının yükseliş nedeni! Altında yükseliş devam edecek mi?

Piyasa, bir resesyon yaşanma ihtimali ve Fed'in faizleri ne kadar hızlı artıracağına dair yol göstermesi beklenen ve bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

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