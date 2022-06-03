İşte altın fiyatlarının yükseliş nedeni! Altında yükseliş devam edecek mi?

Altın zorlu ekonomik koşullarda tipik olarak iyi bir değer saklama aracı olarak görülse de diğer güvenli varlıkların rekabetiyle de yüzleşmek zorunda.

Değerli metal geçtiğimiz iki ay içinde güçlenen dolar ve hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle değer kaybetti.