İşte altın fiyatlarının yükseliş nedeni! Altında yükseliş devam edecek mi?
Sosyolojik nedenlerle yükselen altın fiyatlarında dikkatler ABD'nin açıklayacağı istihdam verisine çevrildi. Altın fiyatlarının neden yükseldiği ise belli oldu. Spot altının yükselmesinde JPMorgan Chase CEO'sunun o uyarısı etkili oldu. Peki altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? İşte detaylar
03.06.2022 09:59 - Son Güncelleme: 03.06.2022 09:59
ALTINDA YÜKSELİŞİN NEDENİ BELLİ OLDU: AGRESİF FAZİ ARTIŞI UYARISI!
Spot altın, JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon'un yatırımcılara, ABD'de yaşanan 40 yılın en yüksek enflasyonunun Fed'i daha agresif bir sıkılaşma politikasına iteceği uyarısını yapması sonrası yükselişe geçti.