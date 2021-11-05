Geri ödemesiz, koşulsuz nakit müjdesi! 10 gün içinde hesaplara yatacak! Emekli yakınına vesile olan 2 bin 500 TL kazanacak!
Emekli yakınına vesile olan 2 bin 500 TL kazanacak! Geri ödemesiz, koşulsuz nakit müjdesi! 10 gün içinde hesaplara yatacak! Milyonlarca emekli için bankalar maaşını kendisine taşıyanlara karşılıksız, geri ödemesiz promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Son olarak Yapı Kredi tarafından yapılan açıklamada, Emekli Referans Kampanyası kapsamında emekli yakınlarına referans olarak emekli maaşlarını Yapı Kredi bankasına taşımasını sağlayan kişilere, 2.500 TL'ye varan ödeme yapılacağı bildirildi. İşte emekli promosyon ödemelerine ilişkin tüm detaylar!
Bankalar arasında promosyon yarışı vatandaşın cebine olumlu bir şekilde yansıyor. Milyonlarca Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR'lulara özel karşılıksız, geri ödemesiz promosyon ödemeleri yapılıyor. Son olarak Yapı Kredi tarafından yapılan açıklamada, Emekli Referans Kampanyası kapsamında emekli yakınlarına referans olarak emekli maaşlarını Yapı Kredi bankasına taşımasını sağlayan kişilere, 2.500 TL'ye varan ödeme yapılacağı bildirildi. Bilindiği üzere bankalara göre promosyon tutarları zaman zaman değişim gösteriyor. Bu bağlamda Ziraat, Halkbank, Yapı Kredi, Denizbank, TEB ve daha pek çok bankanın emekli promosyon ödemelerini merak eden kişiler bankalar arasında kıyaslama yaparak kendileri için en uygun olanı tercih ediyor. İşte emekli promosyon ödemelerine ilişkin tüm detaylar!
Kampanyanın detayları şu şekilde;
Yapı Kredi Bankası müşterileri SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılabilirler.
Yapı Kredi Bankası müşterileri Şubelerimiz, Müşteri İletişim Merkezi ve Yapı Kredi Mobil üzerinden SGK maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilirler.
Yapı Kredi Mobil üzerinden yapılan başvurularda ise referans veren müşteriye bir onay SMS'i gönderilmeyecek olup referans veren müşteri kampanya katılımını ve referans gösterdiği emekliyi bilgilendirdiğini Yapı Kredi Mobil Emekli Referans Başvuru ekranında en alt kısımda bulunan metni kabul ederek onaylayacaktır. Yapı Kredi Mobil üzerinden yapılan başvurularda sadece referans verilen emekliye onay SMS'i gönderilecektir.