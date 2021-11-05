İŞKUR üzerinden KPSS'li ve KPSS şartsız en az lise mezunu 144 işçi alınacak! Marmara ve Yıldız Teknik Üniversitesi duyurdu!
İki devlet üniversitesinden istihdam müjdesi! İŞKUR üzerinden KPSS'li ve KPSS şartsız en az lise mezunu 144 işçi alınacak! Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi toplamda 144 işçi alımı yapacak. Marmara Üniversite tarafından işçi alımına dair yapılan açıklamada, "50 Güvenlik Personeli ve 44 Temizlik Personeli olmak üzere toplam 94 sürekli işçi alınacaktır. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır." denildi. Yıldız Teknik Üniversitesi ise temizlik görevlisi ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında 50 personel alacak.
İŞKUR üzerinden işçi istihdamı sağlanmaya devam ediliyor. Son olarak Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda, Marmara Üniversitesi KPSS şartsız 94 kişilik işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda 18 yaşını tamamlamış olma şartı bulunuyor. Üniversite tarafından işçi alımına dair yapılan açıklamada, "50 Güvenlik Personeli ve 44 Temizlik Personeli olmak üzere toplam 94 sürekli işçi alınacaktır. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır." denildi. Peki, Marmara Üniversitesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Marmara Üniversitesi İşçi alımı İŞKUR başvuru ekranı!
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI
Marmara Üniversitesi sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Marmara Üniversitesi'ne İŞKUR üzerinden, üniversite tarafından yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 50 Güvenlik Personeli ve 44 Temizlik Personeli olmak üzere toplam 94 sürekli işçi alınacak.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Şartları uyan adaylar, başvurularını 5 iş günü içerisinde 3-9 Kasım 2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden https://esube.iskur.gov.tr/ linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.
BAŞVURU ŞARTLARI
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylarda aranan şartlar şu şekilde:
A- Genel Şartlar
(1) İşçi olarak alınacaklarda;
a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,