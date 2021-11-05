İŞKUR üzerinden KPSS'li ve KPSS şartsız en az lise mezunu 144 işçi alınacak! Marmara ve Yıldız Teknik Üniversitesi duyurdu!

İŞKUR üzerinden işçi istihdamı sağlanmaya devam ediliyor. Son olarak Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda, Marmara Üniversitesi KPSS şartsız 94 kişilik işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda 18 yaşını tamamlamış olma şartı bulunuyor. Üniversite tarafından işçi alımına dair yapılan açıklamada, "50 Güvenlik Personeli ve 44 Temizlik Personeli olmak üzere toplam 94 sürekli işçi alınacaktır. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır." denildi. Peki, Marmara Üniversitesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Marmara Üniversitesi İşçi alımı İŞKUR başvuru ekranı!