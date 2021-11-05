Kira öder gibi ev hayalinize kavuşun! TOKİ’den kurasız, ön şartsız konut projesi fırsatları! 2+1, 3+1 daireler…
TOKİ'den uygun fiyatlı 2+1 ve 3+1 daire fırsatları duyurulmaya devam ediyor. Ülkemizin pek çok ilinde konut projeleri tüm hızıyla devam ederken kira ödemekten yorulanlar ve ev satın almak isteyenler Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı konut satış ihalelerine yoğun ilgi gösteriyor. 1-30 Kasım tarihleri arasında başvuruların alınacağı TOKİ'den aylık 585 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz. Kasım ve Aralık aylarında TOKİ konut satış ihaleleri hakkında bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.
TOKİ tarafından ihalesi ile satışa sunulan daireler yakındna takip ediliyor ve uygun fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Uzun yıllar kira ödemekten bıkan ve kendi evinin sahibi olman isteyen vatandaşlar için TOKİ'den kurasız, ön şartsız uygun fiyatlı konut projeleri oldukça dikkat çekiyor ve 2+1, 3+1 daire fırsatları göz dolduruyor. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'nın farklı illerdeki konut satış ihalelerinden yararlanarak kira öder giib ev sahibi olmak isteyenler için detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Lalaşahin Mahallesi 683 Konut, 13 Adet Dükkan, 1 Adet İlköğretim Okulu ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.