Geri ödeme koşulsuz maaşa ilave ödeme yapılıyor! Maaşınız anında artıyor! Bankalar biraz önce duyurdu! 3.000 TL veriliyor
2022 yılında emekli maaşlarına yapılan zamları yeterli görmeyen birçok kişi, artan masraflar ve yeni yılda gelen birçok yeni zam sonrasında maaşına ek ne tür destekler alabileceğiniz araştırmaya başladı. SGK emeklilerine özel sunulan destek paketleri ise son dönemde bir hayli revaçta. Emekli maaşına ek olarak nakit desteği almak isteyenler bankaları araştırmaya başladılar.
Emekli maaşına ek ödemeler bankalar tarafından yapılmaya başladı. Birçok banka emekliye yeni destek ödemlerini duyurdu! SGK emekli maaş ödemeleri kapsamında bankaların ek promosyon ödeme yarışı devam ediyor. Birçok banka tarafından 31 Mart'a kadar başvurularını yapanlar için destek ödemeleri yapılacak. Maaş taşıma işlemlerini yaparak bu avantajlardan yararlanmak isteyenler ayrıca birçok farklı bankacılık hizmetinden de yararlanabiliyor. Peki emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangisi? İşte emekliye en yüksek promosyon oranları
Emekli Maaşına 3 Bin Lira Ödeme Yapılacak
Emekli maaşıyla ay sonunu getirmekte zorlanan vatandaşların hesaplarında nakit promosyon destekleri ile ek ödemeler gerçekleştiriliyor. Şekerbank'a maaşlarını taşıyanların yararlanabildiği akit desteği kapsamında 3.000 TL'ye kadar geri ödemesiz nakit verilecek.
Emekli maaşını Şekerbank'a ilk defa taşıyanların yararlanabildiği nakit promosyon avantajlarının yanı sıra emeklilerin daha birçok farklı emeklilere özel bankacılık hizmetinden ayrıcalıklı oranlarla yararlanması sağlanmaktadır. Ayrıca internet ve mobil şubeler üzerinden emekli müşterilerinin ücretsiz olarak havale ve EFT işlemlerini de yapmaları sağlanmaktadır.
Yapı Kredi Emekli Maaş Ödemesi
Yapı Kredi Bankası tarafından tüm Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerine özel sunduğu Emeklilik Paketi ile destek olmaya devam ediyor.
SGK ile bankalar arasında yapılan anlaşma sonrasında gelen yeni destek açıklamaları vatandaşların cebini bir hayli rahatlatmayı hedefliyor.