Geri ödeme koşulsuz maaşa ilave ödeme yapılıyor! Maaşınız anında artıyor! Bankalar biraz önce duyurdu! 3.000 TL veriliyor

Emekli maaşına ek ödemeler bankalar tarafından yapılmaya başladı. Birçok banka emekliye yeni destek ödemlerini duyurdu! SGK emekli maaş ödemeleri kapsamında bankaların ek promosyon ödeme yarışı devam ediyor. Birçok banka tarafından 31 Mart'a kadar başvurularını yapanlar için destek ödemeleri yapılacak. Maaş taşıma işlemlerini yaparak bu avantajlardan yararlanmak isteyenler ayrıca birçok farklı bankacılık hizmetinden de yararlanabiliyor. Peki emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangisi? İşte emekliye en yüksek promosyon oranları