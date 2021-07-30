Gelirler süratle tırmanacak! Emekliler sekiz talebini sıraladı! İndirimli tatil, ek ödeme, avans... Emekliler ödeme artışlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Zamlı ikramiye ve maaşlarını alan emekliler için talep edilen başlıklar arasında ek ödeme, 3 maaş avans ve intibak öne çıktı. Yeni yılda zamlı maaşlarını alan emekliler şimdi Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Emekliler taleplerini 8 maddede sıraladı. Talepler hayata geçtiği anda emeklilerin ek gelirlerinde artış yaşanacak.