Carrefoursa aktüel kataloğunda yaza özel ürün gruplarında fırsat! Carrefoursa indirimlerinden yararlanmak için son 5 gün!
En çok ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan Carrefoursa aktüel kataloğunda yaza özel ürün gruplarında fırsatlar dikkat çekiyor. 26 Temmuz'da başlayan ve 4 Ağustos'ta sona erecek olan birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri tükenmeden uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar için güncel Carrefoursa kataloğunu haberimizde derledik. Carrefoursa indirimlerinden yararlanmak için son 5 gün kaldı ve özellikle tatil planları yapanlar plaj ürünlerine özel kampanyalara göz atabilir. Bunun dışında daha pek çok kategoride indirimler var.
30.07.2021 10:57
- Son Güncelleme: 30.07.2021 10:57
Carrefoursa marketlerde belirli tarihler arasında pek çok farklı kategoride birbirinden güzel ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Carrefoursa aktüel kataloğunda yaz sıcaklarına iyi gelecek olan dondurma fırsatlarının yanı sıra, plaj ürünleri, küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, televizyon telefon fırsatları, kamp ürünleri gıdadan giyime daha birçok ürünü bütçenizi zorlamadan alabilirsiniz. Güncel Carrefoursa indirimlerini haberimizden inceleyebilirsiniz.