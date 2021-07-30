Şimdi paraya para demiyor! "Yapamazsın" dediler, 4 bileziğini bozdurup milyonluk servetin sahibi oldu! Tanesi 200 TL

Antalya'da 14 sene evvelce eşine destek olmak amacıyla 4 bileziğini satıp hayvancılık işine girerek milyonluk servetin sahibi olan 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Öncel, hayvan miktarını ve çeşitliliğini artırarak işine devam ediyor. Şu anda 150 büyükbaş hayvan, 100'ün üstünde keçi ve tavuğun varolduğu çiftliğin sahibi olan Öncel, "Yapamazsın diyenler oldu ama şimdi şaşkınlıkla bakıyorlar. Çocuklarımdan daha çok vakit ayırdım bu hayvanlara. Kadın isterse her şeyi yapar" dedi. Öncel, 2 sene evvelce de 100'e yakın kaz ve kuluçka makinesi aldı. Geçen vakit amacıylade Öncel, bini geçkin kazın sahibi oldu. Tek başına beslediği hayvanlarının çoğalmasıyla işçi de tutan Öncel, 20 dönümlük arazide 1 milyon liranın üstünde servet sahibi oldu.