Şimdi paraya para demiyor! "Yapamazsın" dediler, 4 bileziğini bozdurup milyonluk servetin sahibi oldu! Tanesi 200 TL
Antalya Muratpaşa'da yaşamını sürdüren 42 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Öncel, 14 sene evvelce eşine destek olmak amacıyla hayvancılık işine girmek istedi. Polis memuru eşinden olumlu cevap alan Öncel, düğününden kalan 4 bileziğini devresinin parasıyla 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem aldı. İlk başlarda inek sütü satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zaman amacıylade inek miktarını 20'ye kadar çıkardı. İneklerini beslemek amacıyla bir de tarla kiralayan Öncel, buraya ektiği mısır harmanıyla hayvanlarını beslemeye başladı. Daha sonra tavuk ile keçi de beslemeye başlayan azimli kadın, 14 seneın sonrasında 150 inek, yüzlerce keçi ve tavuk sahibi oldu.
Antalya'da 14 sene evvelce eşine destek olmak amacıyla 4 bileziğini satıp hayvancılık işine girerek milyonluk servetin sahibi olan 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Öncel, hayvan miktarını ve çeşitliliğini artırarak işine devam ediyor. Şu anda 150 büyükbaş hayvan, 100'ün üstünde keçi ve tavuğun varolduğu çiftliğin sahibi olan Öncel, "Yapamazsın diyenler oldu ama şimdi şaşkınlıkla bakıyorlar. Çocuklarımdan daha çok vakit ayırdım bu hayvanlara. Kadın isterse her şeyi yapar" dedi. Öncel, 2 sene evvelce de 100'e yakın kaz ve kuluçka makinesi aldı. Geçen vakit amacıylade Öncel, bini geçkin kazın sahibi oldu. Tek başına beslediği hayvanlarının çoğalmasıyla işçi de tutan Öncel, 20 dönümlük arazide 1 milyon liranın üstünde servet sahibi oldu.
"KAZ İŞİNE DE EL ATTIM"
Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satışları yaptığını ve şu anda 150'nin üzerinde büyükbaş hayvanının olduğunu ifade eden Öncel, "Küçükbaş hayvan sayım da 220-230 arasında. 4 bileziğimi satarak bir buzağı ve annesini aldım. Bakarak bu hale geldim. Bu işe 14 sene önce başladım. Yaz-kış demeden sürekli yapıyorum. 14 senedir her sene yirmişer tane büyükbaş sattım, küçükbaş hariç. Kazandığım parayı hayvanlara harcıyorum tekrar dişi hayvan alıyorum. Eksiltmiyorum hayvan sayımı, üzerine katıyorum. Sadece satmıyorum. Süt satıyorum, yumurta satıyorum. Bu sene kaz işine de el attım. Onun yumurtaları için kuluçka makinesi aldık. Yumurtaları koyduk. Şu an bine yakın kaz var. Kazları toptan satış yapacağım" dedi.
"ÇOCUKLARIMDAN DAHA ÇOK ZAMAN AYIRDIM"
Hayvancılığın oldukça zor bir meslek olduğunu aktaran Öncel, "Hiç başından ayrılmıyorsunuz bu işin. Bir yere gidiyorsunuz aklınız burada kalıyor. Yaz-kış tatilimiz yok. Çocuklarımdan daha çok zaman ayırdım hayvanlara. Çocuklarım sabah okula gidip akşam geliyor ama hayvanlarımla 24 saat zaman geçiriyorum. Mutluyum, hayvancılığı seviyorum" diye konuştu.
"YAPAMAZSIN DİYENLER OLDU"
Bu işe girmeden önce kendisine 'yapamaz' diyenler olduğunu ancak azimle işini sürdürdüğünü de belirten Öncel, "Kadın başımla yürütüyorum burayı. 'Yapamaz' diyenler oldu. Polis eşisin sen yapamazsın dediler. Dışarıdan farklı gözüküyor ama değil. Şimdi herkes şaşkınlıkla bakıyor bana. Gurur duyuyorlar benimle. Kadınlar yapamaz edemez demesinler. Türkiye'ye hayvancılık biterse her şey biter. Sadece para olarak görmesinler. Kadın isterse her şeyi yapar" ifadelerini kullandı.