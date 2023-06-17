Garanti, Yapı Kredi, İNG, Ziraat Bankası peş peşe açıkladı! Şimdi bakın! 5 bankada resmen Haziran 2023 depremi!
Şimdi bakın! 5 bankada resmen Haziran 2023 depremi! Son dönemde para piyasaları oldukça hareketli günler geçiriyor. Döviz kurları ve altın fiyatlarındaki artışlara paralel olarak bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları da yükselmeye devam ediyor. İhtiyaç kredisi, finansal ihtiyaçların karşılanması amacıyla bankalardan veya finansal kuruluşlardan alınan bir tür kredidir. İhtiyaç kredisi almak isteyen bireyler, belirli bir tutarı vadeye bağlı olarak geri ödemek üzere bankalarla anlaşma sağlarlar.
17.06.2023 10:01 - Son Güncelleme: 17.06.2023 10:01
Garanti BBVA, 36 aylık vade için faiz oranını güncellemiş. Eski faiz oranı %3,37 iken, yeni faiz oranı %3,72 olarak belirlendi. Yine Garanti BBVA, 36 aylık vade için eski faiz oranı %2,79 iken, yeni faiz oranı %2,69 oldu. Bir diğer değişiklik ise 36 aylık vade için eski faiz oranı %2,83 iken, yeni faiz oranı %3,33 olarak açıklandı.