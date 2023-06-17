Garanti, Yapı Kredi, İNG, Ziraat Bankası peş peşe açıkladı! Şimdi bakın! 5 bankada resmen Haziran 2023 depremi!

Garanti BBVA, 36 aylık vade için faiz oranını güncellemiş. Eski faiz oranı %3,37 iken, yeni faiz oranı %3,72 olarak belirlendi. Yine Garanti BBVA, 36 aylık vade için eski faiz oranı %2,79 iken, yeni faiz oranı %2,69 oldu. Bir diğer değişiklik ise 36 aylık vade için eski faiz oranı %2,83 iken, yeni faiz oranı %3,33 olarak açıklandı.