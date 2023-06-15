Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı! Türkiye'nin en zengini kim oldu? İbrahim Erdemoğlu kimdir? İşte o liste...

2-MURAT ÜLKER

Türkiye'nin en zenginleri listelerinde sıklıkla adı geçen Murat Ülker 2022 yılında listemizde 1. sıradaydı fakat bu sene 2. sıraya yerleşti. Sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren Murat Ülker, Ülker ailesine mensup ve Ülker Gıda Grubu ortaklarındandır. Ayrıca kendisi Yıldız Holding yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir. Güncel listelere göre serveti 5 milyar dolar civarındadır.