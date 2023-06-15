Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı! Türkiye'nin en zengini kim oldu? İbrahim Erdemoğlu kimdir? İşte o liste...
Dünyanın en zenginlerini yayınlayan Forbes Türkiye'nin de en zenginler listesini çıkardı. Birinci olan isim ise birçok kişiyi şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde Forbes tarafından yayınlanan global listede Elon Musk ve Jeff Bezos arasındaki sıkı rekabet büyük ilgi çekmişti. Peki, Türkiye'nin en zenginleri kim? İşte o liste...
Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu. Forbes dergisinde yayınlanan liste büyük ilgi çekti. İşte en zengin 10 Türk...
İŞTE ZİRVEDEKİ İSİM
1- İBRAHİM ERDEMOĞLU
1962 yılında Besni'de doğan İbrahim Erdemoğlu, Forbes listesine göre Türkiye'nin en zengin iş insanı. Aktif iş hayatına 1983 yılında başlayan Erdemoğlu 5 yıl sonra Merinos Halı'yı kurdu. 2023 yılında da benzer sektörlerde hizmet veren İbrahim Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding'inde sahibidir. 2023 yılı Forbes listesine göre serveti 5,3 milyar dolar seviyelerinde.
2-MURAT ÜLKER
Türkiye'nin en zenginleri listelerinde sıklıkla adı geçen Murat Ülker 2022 yılında listemizde 1. sıradaydı fakat bu sene 2. sıraya yerleşti. Sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren Murat Ülker, Ülker ailesine mensup ve Ülker Gıda Grubu ortaklarındandır. Ayrıca kendisi Yıldız Holding yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir. Güncel listelere göre serveti 5 milyar dolar civarındadır.
3- ALİ ERDEMOĞLU
Türkiye'nin en zenginleri listelerinde sıklıkla adı geçen Murat Ülker 2022 yılında listemizde 1. sıradaydı fakat bu sene 2. sıraya yerleşti. Sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren Murat Ülker, Ülker ailesine mensup ve Ülker Gıda Grubu ortaklarındandır. Ayrıca kendisi Yıldız Holding yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir. Güncel listelere göre serveti 5 milyar dolar civarındadır.
4- SEMAHAT SEVİM ARSEL
Türk iş kadını Semahat Sevim Arsel merhum başarılı iş insanı Vehbi Koç'un kızıdır. Koç Holding yönetim kurulu üyesi olan Semahat Sevim Arsel en zengin Türkler listesinde dördüncü, en zengin Türk kadınları listesinde ise birinci sıranın sahibidir. Güncel listelere göre serveti 3 milyar dolar civarında.