Garanti, TEB, İNG, Akbank, İş bankası, Denizbank... Tek bir SMS ile kolay ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve başvuru numaraları!

Bankalar kredi prosedürlerinde büyük bir değişim yaptı. Genellikle gelir beyanına ve kefile dayanan kredi şartlarının konumunu çoğu bankada gelir belgesiz ve maaş bordrosuz olarak kredi imkânına bıraktı. Genellikle ev hanımları ve serbest meslek mensubu bireylerin yüzünü güldüren bu programda vatandaşların banka şubesine gitmesine bile lüzum kalmadı. Gelir belgesiz kredi alabilmek amacıyla ilk adımda kredi notunuzun yüksek olması ya da en azından riskli olarak tariflenen küme amacıylade yer almaması lüzumir. Mobil program ya da internet şubesi üzerinden kredi müracaatının yapılmasının sonrasında resmi kanallar üzerinden şahsınıza ait araştırmalar yapılır. İncelemelerin sonrasında şartlara ideal olan şahıslara tespit edilen vade ve faiz oranlarında kredi verilir.