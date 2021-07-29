Kredi borçlarını kapatan 50.000 borç transferi kredisi kampanyası müjdesi verildi! Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!

Bankalar, kişilerin gereksinimleri ve özel halleri tarafında borç kapatma kredisini veriyor. Kredinin hedefi bütün borçları tek bankada toplamak oluyor. Vatandaşlar amacıyla büyük bir avantaja sahip olan borç kapatma kredisi, birtakım pürüzler içeriyor. Birtakım koşulları olan borç kapatma kredisini yazımızda detaylarıyla inceledik. Borç transfer veya borç birleştirme olarak da bilinen borç kapatma kredisi, vatandaşların borçlarını tek bir yerde toplamasına yardımcı oluyor. Bir bakıma kredi yapılandırma sistemine benzerlik gösteriyor. Borç kapatma kredisi veren bankalara başvuru yaparak tüm kredi borçlarını bir bankada toplayarak borcunuzu yapılandırmış oluyorsunuz.