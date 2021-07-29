İŞKUR başvuranlara aylık 3.000 TL'den fazla ödeme yapacak! Hem meslek öğrenin hem de sigortanız olsun! Başvuru netleşti!

İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını gerçekleştiren bütün vatandaşlarımız, 81 ilde tespit edilen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri vakit programa katılmak amacıyla müracaatte bulunabilmektedirler. İŞKUR, vatandaşlar amacıyla iş edindirme kurslarını sürdürmeye devam ediyor. Genellikle koronavirüsten kaynaklı işsiz kalan ve ekonomik hali iyi olmayan annelerin faydalanmak istediği İŞKUR mesleki eğitim başvuruları ilgi görmeye devam ediyor. İŞKUR'un düzenlediği meslek edindirme programları, kursiyerlere pek çok hususta üstünlük sağlıyor.