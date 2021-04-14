Garanti, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri! Bankalar saat kaçta açılıyor?

13 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi ve koronavirüs ile mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. Bu kapsamda pek çok kurumun çalışma saatlerinde güncelleme yapıldı, bankaların da dahil olduğu bu değişikliğin ayrıntıları merak edildi. Peki Garanti, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor? Garanti, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, İş Bankası kaçta kapanıyor? İşte güncel banka çalışma saatleri…