Garanti, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri! Bankalar saat kaçta açılıyor?
Gündemde tüm illerden yüzbinlerce kişi Garanti, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında banka çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Dün Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda artan vaka sayıları değerlendirildi ve kısmi kapanma uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında işlemleri olan vatandaşlar Bankalar saat kaçta açılıyor? Sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel Garanti, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, İş Bankası ve diğer bankaların çalışma saatleri…
Gündemde tüm illerden yüzbinlerce kişi Garanti, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında banka çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Dün Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda artan vaka sayıları değerlendirildi ve kısmi kapanma uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında işlemleri olan vatandaşlar Bankalar saat kaçta açılıyor? Sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel Garanti, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, İş Bankası ve diğer bankaların çalışma saatleri…
13 Nisan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi ve koronavirüs ile mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. Bu kapsamda pek çok kurumun çalışma saatlerinde güncelleme yapıldı, bankaların da dahil olduğu bu değişikliğin ayrıntıları merak edildi. Peki Garanti, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri nedir? Bankalar saat kaçta açılıyor? Garanti, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, İş Bankası kaçta kapanıyor? İşte güncel banka çalışma saatleri…
Garanti BBVA
"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"
Garanti Bankası'nın müşterine yaptığı son açıklamada 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye devam edileceği söylenmişti.
Akbank
"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."
Akbank müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu.
QNB Finansbank
"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir"
QNB Finansbank'ın son bilgilendirme mesajında
"Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.