2. el otomobil alacaklara kritik uyarı! Yine yaşanabilir diyerek duyurdu! İki ay içerisinde...

2. el otomobil alacaklara kritik uyarı! Bilindiği üzere 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle bir süre sıfır otomobil üretimi yapılamadı. Böylece ikinci el otomobile talep arttı ve böylece araba fiyatlarında aşırı bir yükseliş görüldü. Geçen yıl pandemi nedeniyle fiyatların artış gösterdiği ikinci el otomobil piyasasında, düşüş yaşandı. Baharla birlikte tatil planlarının ikinci el piyasasını hareketlendireceğini ve fiyatlara zam geleceğini belirten Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Önümüzdeki ay itibariyle ikinci elde yüzde 5 ila 10 arası zam yapılabilir" dedi. Araba almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğuna vurgu yapan Özkan, "Şu an ikinci elde fiyatlar çok cazip. Eğer ihtiyacı görecek araba almak isteyenler varsa; ikinci elde de sıfırda da ciddi bir fırsat var." dedi.