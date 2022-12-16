Gabar Dağı'nda petrol keşfi! İşte petrolün kalitesi! Dizel araçlarda...
Şırnak'ta Gabar Dağı'nın terörden temizlenmesinin ardından yapılan sismik çalışmalarla birlikte petrol bulundu. Adını şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik'ten alan bölgede, 2019 yılında çalışmalara başlayan ve 2020 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) sondaj çalışmaları sonucu petrol bulundu. Şırnak Valisi Osman Bilgin, Gabar Dağı'nda keşfedilen petrol rezervine ilişkin, "Açılan 5 kuyu var, 6'ncısı açıldı, üretime geçmedi. 5 bin 300 varil, çok yüksek granite, yani dizel araçlarda traktöre direkt çalışabilen petroldür." dedi.
Gabar Dağı eteklerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından kurulan petrol sondaj tesislerini ziyaret eden Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Bir zamanlar bu bölgede bırakın petrol çıkarmayı, siz değerli basın mensupları veya buradaki vatandaşlarımızın normal günlük faaliyetlerini yürütemeyeceği bir alandı.
Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti devleti Cumhurbaşkanımızın önderliğinde burada İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız koordinasyonunda çok büyük mücadele sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, istihbarat teşkilatımız, tüm birimler ile birlikte verilen mücadele ile çok şükür burada sadece kamu görevlileri değil bütün vatandaşlarımız rahat bir şekilde bu bölgeyi gezebiliyorlar.
Faaliyetlerini yürütebiliyorlar ve bu bölgede hepsinden önemlisi bu bölgenin insanımızın kendi kaynağı olan, doğal kaynaklarımıza ulaşabiliyoruz ve bunları çıkarabiliyoruz. Türkiye'nin gururu olan ve Türkiye'nin son dönemde parlayan yıldızı olan TPAO'nun başta genel müdürü olmak üzere tüm çalışanları ile birlikte verdiği mücadele ile artık hem denizde, hem karada çok büyük keşifler yapılıyor.