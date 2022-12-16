Gabar Dağı’nda petrol keşfi! İşte petrolün kalitesi! Dizel araçlarda...

Faaliyetlerini yürütebiliyorlar ve bu bölgede hepsinden önemlisi bu bölgenin insanımızın kendi kaynağı olan, doğal kaynaklarımıza ulaşabiliyoruz ve bunları çıkarabiliyoruz. Türkiye'nin gururu olan ve Türkiye'nin son dönemde parlayan yıldızı olan TPAO'nun başta genel müdürü olmak üzere tüm çalışanları ile birlikte verdiği mücadele ile artık hem denizde, hem karada çok büyük keşifler yapılıyor.