4 MÜJDE GELDİ! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! Erken emeklilik için 25 yıllık hizmet süresi şartına dikkat!
SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiren soru ve cevaplar netleşti. Milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek hepsi açıklandı. Emeklilikle alakalı uzmanlara bazı sorular geliyor. "E-Devlette 9630 gün primim var. Çalışma yılı da 27 görünüyor. Çıkacak olan yeni EYT de emekli olur muyum? Askerlik borçlanması yaptığımda emekli aylığım düşer mi? 1973 doğumluyum SSK girişim 15.06.1996 .6400 prim günüm var. Ne zaman ve nasıl emekli olurum?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Emekli aylığı bağlanmasından EYT'ye, sahte sigortalılıktan askerlik borçlanmasına kadar merak edilen çok sayıda konunun cevabı haberimizde...
Emeklileri ve emekli olmak isteyenleri ilgilendiren açıklama geldi. SSK, Bağkur, 4C, EYT'lilerin merak ettiği sorular tek tek yanıtlandı. Uzmanlara, "1998 sigorta başlangıcı 6500 gün pirimim var. Yasa çıkarsa emekli olur muyum? Bağ-kur'luyum ve EYT'ye takıldım. Daha 1990 prim günüm var. Son 3,5 yılımı şirket ortaklığım devam ederken SSK'lı olsam olur mu? 4 Aralık 1998 SGK girişliyim EYT'li miyim?" soruları sorularak yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilen cevaplar haberimizde...
Emeklilik ile ilgili flaş detaylar. Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Merak edilen sorular cevabını buldu.
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Merhaba 1975 doğumluyum sigorta girişim 1991 Şubat 2 toplam 2648 günüm var borçlanarak 3600 günden EYT den emekli olur muyum?
Merhaba, 3600 günle emeklilik EYT kapsamında değildir. 3600 Prim gününü tamamladıktan sonra 58 yaşınızı beklemeniz gerekecektir.
1 Eylül 97 SSK girişim var, 52 gün prim yattı, 5 Ekim 19999'da ise memuriyetim başladı, bu koşullarda EYT'li miyim?
Merhaba, memurların emekliliklerinde hizmet süreleri de dikkate alınmaktadır. Başlangıç olarak EYT kapsamında olsanız da hizmet süreniz ve prim gününüz tamamlanmadan emekli olamazsınız.
Merhaba 1970 doğumluyum ve 1993 işe başlangıç tarihim. Yeni yasa tarihine kadar olan prim gün sayım 1419'dur.2000/2008 arası 3136 gün. 2008 sonrası 5079 gündür. Toplam 9634 gün. Şu anki yasa ile 2024 yılında 54 yaşında emekli olacaktım. 1993-1995 yılları arasında 18 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım askere gitmeden önce. Bu durumda yapacağım askerlik borçlanması maaşıma ne kadar fayda sağlayabilir. Ayrıca 1419 gün olan 1999 öncesi süremi katsayı hesaplaması için 360 ve katlarına tamamlamam önemli mi, yapmalı mıyım?
Merhaba, emeklilik için istenilen prim gününü fazlasıyla tamamlamışsınız. Zaten aranılan asgari prim gününüzün her 240 gün fazlası için 1 puan aylık bağlama oranınız arttırılmaktadır. Askerlik borçlanmasının ne kadar getirisi olur bunu hesaplama ile çözebiliriz. Ancak borçlanma yerine farklı yatırımlar yapmanızı tavsiye edebilirim.