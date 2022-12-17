4 MÜJDE GELDİ! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! Erken emeklilik için 25 yıllık hizmet süresi şartına dikkat!

Merhaba 1970 doğumluyum ve 1993 işe başlangıç tarihim. Yeni yasa tarihine kadar olan prim gün sayım 1419'dur.2000/2008 arası 3136 gün. 2008 sonrası 5079 gündür. Toplam 9634 gün. Şu anki yasa ile 2024 yılında 54 yaşında emekli olacaktım. 1993-1995 yılları arasında 18 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım askere gitmeden önce. Bu durumda yapacağım askerlik borçlanması maaşıma ne kadar fayda sağlayabilir. Ayrıca 1419 gün olan 1999 öncesi süremi katsayı hesaplaması için 360 ve katlarına tamamlamam önemli mi, yapmalı mıyım?

Merhaba, emeklilik için istenilen prim gününü fazlasıyla tamamlamışsınız. Zaten aranılan asgari prim gününüzün her 240 gün fazlası için 1 puan aylık bağlama oranınız arttırılmaktadır. Askerlik borçlanmasının ne kadar getirisi olur bunu hesaplama ile çözebiliriz. Ancak borçlanma yerine farklı yatırımlar yapmanızı tavsiye edebilirim.