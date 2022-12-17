KPSS sınav şartsız tecrübesiz 9.850 TL maaş! İŞKUR kurdeleyi kesti! 19-50 yaş arası ilkokul mezunu olan işe girecek! 13 ilde kamuya, özel sektöre...

İŞKUR, en az ilkokul mezunu olanları kamu ve özel sektörde işe alıyor. Bir çok ilanda KPSS şartı aranmıyor. Ya kurayla ya da direk personel olarak göreve başlayabilirsiniz. Başvuru ekranının açık olduğunu duyuran İŞKUR 13 ilde alım başlattı. Başta İstanbul gibi büyük şehirler olmak üzere bir çok ilde temizlik, güvenlik personeli, memur kadrolarında açık var. İŞKUR son ilanında TCDD 60 KPSS ile personel alımı yapacağını açıkladı. İşte tüm detaylar...