KPSS sınav şartsız tecrübesiz 9.850 TL maaş! İŞKUR kurdeleyi kesti! 19-50 yaş arası ilkokul mezunu olan işe girecek! 13 ilde kamuya, özel sektöre...
İş arayan ve çalışmak isteyenlere buraya! 2022 yılının son iş ilanları duyuruldu. İl il iş ilanları yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları farklı kadrolar için personel alımı yapacak. Başvurular KPSS puanına göre İŞKUR üzerinden yapılacak. KPSS'siz ilanlar da mevcut. 2023 Ocak ayı itibariyle asgari ücret yükselecek. İŞKUR ile işe girenler de en az asgari ücret kadar maaş alıyor. Mesleğe göre maaşlar da değişiyor. İşte yeni İŞKUR iş ilanları...
İŞKUR, en az ilkokul mezunu olanları kamu ve özel sektörde işe alıyor. Bir çok ilanda KPSS şartı aranmıyor. Ya kurayla ya da direk personel olarak göreve başlayabilirsiniz. Başvuru ekranının açık olduğunu duyuran İŞKUR 13 ilde alım başlattı. Başta İstanbul gibi büyük şehirler olmak üzere bir çok ilde temizlik, güvenlik personeli, memur kadrolarında açık var. İŞKUR son ilanında TCDD 60 KPSS ile personel alımı yapacağını açıkladı. İşte tüm detaylar...
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2022 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
Kontenjana göre belirtilmiş olan belgelere sahip olmak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Başvurular, 14-19 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. İlan numaraları ise şu şekildedir:
Uzakyol Birinci Zabiti İş İlan Numarası: 00007212189
Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti İş İlan Numarası: 00007212437
Uzakyol Kaptanı İş İlan Numarası: 00007212465
Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti İş İlan Numarası: 00007212475