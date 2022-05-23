Flaş asgari ücret zammı gelişmesi! TÜİK Mayıs-Haziran enflasyon tahminiyle maaşlar yükseliyor! Temmuz'da ara zama yeşil ışık! İşte yeni maaş tutarı...

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan da asgari ücretle ilgili açıklama yapıldı. Yılmaz, konuyla ilgili "Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman ücretleri enflasyona ezdirmedi" dedi.