Flaş asgari ücret zammı gelişmesi! TÜİK Mayıs-Haziran enflasyon tahminiyle maaşlar yükseliyor! Temmuz'da ara zama yeşil ışık! İşte yeni maaş tutarı...
Çalışanlar Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Temmuz'da ara zam var mı, ne kadar* sorusunu sıklıkla araştırıyor. Enflasyondaki artış nedeniyle asgari ücretle çalışan milyonlarca kişide zam beklentisi oluştu. Temmuz'da memur ve emeklile zam geliyor. Peki asgari ücrette son durum ne? Asgari ücretlilere de zam gelecek mi? Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam için yeşil ışığı su sözlerle yaktı: "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim." İşte flaş gelişmeler...
Flaş asgari ücret zammı gelişmesi! TÜİK Mayıs-Haziran enflasyon tahminiyle maaşlar yükseliyor! Temmuz'da ara zama yeşil ışık yakıldı! Milyonlarca asgari ücretli çalışanı kapsıyor. Temmuzda asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği merakla beklenirken son dakika gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Ocak 2022 itibariyle asgari ücret 4. 253 TL olmuştu. Yüzde 51 oranında zam yapılmıştı. Asgari ücrete her yıl yapılan zamda 2. ek zam olması yönünde beklentiler oluştu. Hükümetten gelen sinyaller de Temmuz'da ara zam olacağı yönünde. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışanları enflasyona ezdirmeyecekleri yönünde açıklama yaptı. Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var"diye konuştu.
AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ AÇIKLAMA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan da asgari ücretle ilgili açıklama yapıldı. Yılmaz, konuyla ilgili "Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman ücretleri enflasyona ezdirmedi" dedi.
ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı açıklamada, "Asgari ücret ve başka konular dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik olarak korumak hükümetimizin her zaman gündemindedir. Yakın zamanda düzenlemeler yapıldı. Vatandaşlarımızın hayat koşulları, ilettiği talep ve beklentileri bizim partimizin her zaman gündemindedir." ifadelerine yer verdi.
"YIL ORTASINA DOĞRU DEĞERLENDİRME YAPILABİLİR"
Basın mensuplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan 'Değerlendirme yapılabilir" hatırlatması üzerine Erdoğan "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir." şeklinde yanıt verdi.