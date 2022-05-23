Yerli otomobil TOGG’da müthiş özellik! Yüz halinden ruh analizi!

Yıllar önce ana görevleri yolcularını A noktasından B noktasına götürmek olan otomobillerde büyük bir devrim yaklaşıyor. Elektrikli ve ağ bağlantılı otomobiller çağıyla birlikte, yepyeni bir döneme giriyoruz. Yaklaşan çağın otomobilleri çok kısa bir süre sonra hayatımıza girmeye başlayınca, kullandıkları yüksek teknolojiyle bambaşka bir boyut açıp, otomobilin tanımını akıllı cihaza dönüştürecek.