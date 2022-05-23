Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Yüz halinden ruh analizi!
Yerli ve milli gurur TOGG'un her geçen gün yeni bir özelliği ortaya çıkıyor. TOGG'un merak uyandıran bir diğer özelliği ise sürücünün yüz halinden ruh analizini yapabilecek.
Teknolojinin gelişmesi otomobil sektörüne de yeni bir dönüşüm getirdi. Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili TOGG da bu dönüşümden payına düşeni aldı.
Yıllar önce ana görevleri yolcularını A noktasından B noktasına götürmek olan otomobillerde büyük bir devrim yaklaşıyor. Elektrikli ve ağ bağlantılı otomobiller çağıyla birlikte, yepyeni bir döneme giriyoruz. Yaklaşan çağın otomobilleri çok kısa bir süre sonra hayatımıza girmeye başlayınca, kullandıkları yüksek teknolojiyle bambaşka bir boyut açıp, otomobilin tanımını akıllı cihaza dönüştürecek.
OTOMOBİLE YENİ TEKNOLOJİ GELDİ
Yeni çağın otomobillerinde kullanılacak teknolojilerin odağını da insan oluşturuyor. Araç içindeki sürücü ve yolcuların sağlık, konfor, eğlence ve bilgi edinme ihtiyaçları için sürekli yeni teknolojiler devreye alınıyor. Mégane E-Tech ile aynı platformu paylaşan Renault'un konsept olarak tanıttığı modeli yeni Scenic, bu alanda önemli yeniliklere imza atan araçlardan olacak.