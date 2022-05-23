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Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Yüz halinden ruh analizi!

Yerli ve milli gurur TOGG'un her geçen gün yeni bir özelliği ortaya çıkıyor. TOGG'un merak uyandıran bir diğer özelliği ise sürücünün yüz halinden ruh analizini yapabilecek.

23.05.2022 14:31 - Son Güncelleme: 23.05.2022 14:31
Yerli otomobil TOGG’da müthiş özellik! Yüz halinden ruh analizi!

Teknolojinin gelişmesi otomobil sektörüne de yeni bir dönüşüm getirdi. Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili TOGG da bu dönüşümden payına düşeni aldı.

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Yerli otomobil TOGG’da müthiş özellik! Yüz halinden ruh analizi!

Renault yeni Scenic modeli direksiyondan nabız ölçerken, Yerli otomobil TOGG'un SUV'u sürücünün yüz ifadesinden yorgunluğunu, ruh halini anlayacak. Aynı zamanda hava tahmini yapabilen TOGG, şarjını da paylaşabilecek.

Yerli otomobil TOGG’da müthiş özellik! Yüz halinden ruh analizi!

Yıllar önce ana görevleri yolcularını A noktasından B noktasına götürmek olan otomobillerde büyük bir devrim yaklaşıyor. Elektrikli ve ağ bağlantılı otomobiller çağıyla birlikte, yepyeni bir döneme giriyoruz. Yaklaşan çağın otomobilleri çok kısa bir süre sonra hayatımıza girmeye başlayınca, kullandıkları yüksek teknolojiyle bambaşka bir boyut açıp, otomobilin tanımını akıllı cihaza dönüştürecek.

Yerli otomobil TOGG’da müthiş özellik! Yüz halinden ruh analizi!

OTOMOBİLE YENİ TEKNOLOJİ GELDİ
Yeni çağın otomobillerinde kullanılacak teknolojilerin odağını da insan oluşturuyor. Araç içindeki sürücü ve yolcuların sağlık, konfor, eğlence ve bilgi edinme ihtiyaçları için sürekli yeni teknolojiler devreye alınıyor. Mégane E-Tech ile aynı platformu paylaşan Renault'un konsept olarak tanıttığı modeli yeni Scenic, bu alanda önemli yeniliklere imza atan araçlardan olacak.

Yerli otomobil TOGG’da müthiş özellik! Yüz halinden ruh analizi!

2024 yılında piyasaya çıkacak model, şık hatları dışında dışında hidrojen teknolojisi kullanan batarya destek sistemiyle yollardaki en teknolojik araçlardan biri olmaya aday.

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