10 yıl 120 ay vade dampingi! Geri ödeme tutarı 1.427 TL'den başlıyor! İşte aylık taksit tablosu... 0,99 faizle 700, 800, 900 bin TL çekiliyor!
Dar gelirli ailelere devletten yüzde 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi müjdesi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu müjde sonrası ev almak isteyenler harekete geçti. Başvuru şartlarının da açıklanmasıyla birlikte özellikle 700, 800, 900 bin TL'lik kredilerin geri ödeme tablosu merak konusu oldu. Bizler de aylık taksitleri kalem kalem hesapladı. Peki 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 bin TL çeken aylık ne kadar taksit ödeyecek? Toplamda ne kadar ödeme yapacak? İşte aylık taksit hesaplı tablo...
0,99 faizle 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 bin TL çekiliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 0,89 ve 0,99 faizle 120 ay yani 10 yıl vadeli kredi paketlerini duyurmuştu. Detaylar bir bir geldi. 3 kamu bankası ile ev almak istediğiniz kadar kredi çekebilir ve aylık 1.427 TL 78 kuruştan başlayan taksitlerle rahatlıkla ödeme yapabilirsiniz. Yapılan açıklamada, ''İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek olup konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecektir.'' denildi. İşte başvuru şartları ve hesaplı tablo...
Yüzde 0,89 ve 0,99 faiz oranları ile ev almak isteyen ailelerin ev alması kolaylşıyor. Devlet destekli yeni kredi paketlerini duyuran Başkan Erdoğan ''Konut sektöründeki arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 paket. Tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 oranlı konut kredisi sağlıyoruz. '' dedi.
0.89, 099 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?
1-İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek olup konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecektir.
2-Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecektir.
3-Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.
4-Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.
5-Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.
6-10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0,99 faiz oranı uygulanacaktır.
7-Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecektir.
8-Vatandaşlarımız bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecektir.
0.99 KONUT KREDİSİ FAİZ ORANINA GÖRE KİM NE KADAR ÖDEYECEK?
Çekilen kredi tutarı: 100 bin TL
Vade: 120 ay
Aylık ödeme: 1.427,78 TL
Toplam ödeme: 171 bin 333 TL
Çekilen kredi tutarı: 200 bin TL
Vade: 120 ay
Aylık ödeme: 2.855,56 TL
Toplam ödeme: 342 bin 667 TL
Çekilen kredi tutarı: 300 bin TL
Vade: 120 ay
Aylık ödeme: 4.283,34 TL
Toplam ödeme: 514 bin TL
Çekilen kredi tutarı: 400 bin TL
Vade: 120 ay
Aylık ödeme: 5.711,12 TL
Toplam ödeme: 685 bin 334 TL
Çekilen kredi tutarı: 500 bin TL
Vade: 120 ay
Aylık ödeme: 7.138,9 TL
Toplam ödeme: 856 bin 668 TL
Çekilen kredi tutarı: 600 bin TL
Vade: 120 ay
Aylık ödeme: 8.566,68 TL
Toplam ödeme: 1 milyon 28 bin 2 TL
Çekilen kredi tutarı: 700 bin TL
Vade: 120 ay
Aylık ödeme: 9.994,46 TL
Toplam ödeme: 1 milyon 199 bin 335 TL
Çekilen kredi tutarı: 800 bin TL
Vade: 120 ay
Aylık ödeme: 11.422,24 TL
Toplam ödeme: 1 milyon 370 bin 669 TL