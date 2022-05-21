BİM start verdi! İndirimle 3’er 5’er alınabiliyor! Kampanyayla fiyatlar yarıya düştü! İşte BİM marketleri aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

BİM'de bu hafta bisiklet, elektrikli süpürge, makyaj aynası, telefon tutucu çeşitleri, tek ve çift kişilik nevresim setleri, masa örtüsü, şort, terlik, çanta ve gıda ürünlerinde indirime gidildi. BİM yeni kampanyasını duyurdu. Her gün binlerce kişinin alışveriş yaptığı BİM marketleri yeni aktüel ürünler kataloğunu sergilemeye devam ediyor. Vatandaşlar heyecanla zincir marketlerin indirimli ürünlerini beklerken BİM'den müjde geldi! Fiyatlar yarıya kadar çekildi. İşte BİM yeni fiyat listesi...