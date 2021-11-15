Fiyatlar o seviyelere kadar indi! Yılbaşı öncesi en ucuz sıfır kilometre araçların listesi geldi! Hepsi mercek altında: Fiat, Honda, Hyundai, Skoda...
2022 yılına 2 ay kala sıfır araçlarda yapılan kampanyalar ve uygun fırsatlar firmalar tarafından güncellenmeye devam ediliyor. Son yıllarda yaşanan pandemi etkisi, çip krizi, tedarik sorunu ve döviz kurundaki hareketlilik araba fiyatlarında yükselişe sebep oldu. Ancak bazı firmalar bu koşullara nazaran çeşitli kampanyalar yaparak vatandaşın araba almasını kolaylaştırdı. Otomobil firmaları kasım ayı itibarıyla fiyat güncellemesine gitti. Haberimizde Türkiye'nin en ucuz sıfır araçlarına yer verdik. Bu araçlar 200 bin TL'nin altında yer alıyor. Aracını yenilemek veya ilk kez araç almak isteyenler yeni yılda fiyatlar yükselmeden bu listeye göz atabilir. İşte model model en ucuz sıfır araçlar 2021!
Fiyatlar o seviyelere kadar indi! Yılbaşı öncesi en ucuz sıfır kilometre araçların listesi geldi! Hepsi mercek altında: Fiat, Honda, Hyundai, Skoda... Sıfır araba fiyatları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Sıfır araba fiyatlarında kasım ayı fırsatları devam ederken yeni bir araba almak isteyenler markaların fiyat listelerini inceliyor. En uygun sıfır arabaları araştıran vatandaşlar kasım ayı sıfır araba fiyatlarını araştırıyor. Peki Kasım ayında hangi arabalar daha uygun? Haberimizde Türkiye'nin en ucuz sıfır araçlarına yer verdik. Bu araçlar 200 bin TL'nin altında yer alıyor.
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...