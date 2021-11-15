Fiyatlar o seviyelere kadar indi! Yılbaşı öncesi en ucuz sıfır kilometre araçların listesi geldi! Hepsi mercek altında: Fiat, Honda, Hyundai, Skoda... Sıfır araba fiyatları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Sıfır araba fiyatlarında kasım ayı fırsatları devam ederken yeni bir araba almak isteyenler markaların fiyat listelerini inceliyor. En uygun sıfır arabaları araştıran vatandaşlar kasım ayı sıfır araba fiyatlarını araştırıyor. Peki Kasım ayında hangi arabalar daha uygun? Haberimizde Türkiye'nin en ucuz sıfır araçlarına yer verdik. Bu araçlar 200 bin TL'nin altında yer alıyor.