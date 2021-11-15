Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 30.000 TL ihtiyaç kredisi uygun aylık taksitlerle! Garanti, İNG, Yapı Kredi faiz oranları…
Ekonomik yönden sıkıntı çeken ve nakit paraya ihtiyaç duyan vatandaşlar bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. 30.000 TL ihtiyaç kredisi uygun aylık taksitlerle alabilmeniz mümkün. Şartların karşılanması durumunda başvurunuzu kolayca yapabilirsiniz. Bankaları tek tek ziyaret edip zaman kaybetmemeniz adına Garanti, İNG, Yapı Kredi gibi daha birçok bankanın ihtiyaç kredisi faiz oranlarını haberimizden inceleyerek aylık taksitleri öğrenebilir ve başvurmak istediğiniz seçeneği belirleyebilirsiniz.
15.11.2021 18:29
- Son Güncelleme: 15.11.2021 18:33
Herhangi bir borcu olan, yeni bir iş kurmak isteyen ya da farklı sebeplerle nakit ihtiyacı duyan vatandaşlar bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Bankalar adeta birbirleriyle yarış halinde ve kampanyalarını, faiz oranlarını sık sık güncelliyor. Peki 30.000 TL ihtiyaç kredisi için aylık ne kadar taksit ödemek gerekiyor? Garanti, İNG, Yapı Kredi ve daha pek çok bankanın ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir?