Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 30.000 TL ihtiyaç kredisi uygun aylık taksitlerle! Garanti, İNG, Yapı Kredi faiz oranları…

Herhangi bir borcu olan, yeni bir iş kurmak isteyen ya da farklı sebeplerle nakit ihtiyacı duyan vatandaşlar bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Bankalar adeta birbirleriyle yarış halinde ve kampanyalarını, faiz oranlarını sık sık güncelliyor. Peki 30.000 TL ihtiyaç kredisi için aylık ne kadar taksit ödemek gerekiyor? Garanti, İNG, Yapı Kredi ve daha pek çok bankanın ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir?