En az lise mezunu 41 yaşından küçük herkes başvurabilir! KPSS şartı yok! Bakanlık Lüksemburg, Miami ve Los Angeles'ta Türk uyruklu personel alımı yapıyor!
Bakanlık Lüksemburg, Miami ve Los Angeles'ta Türk uyruklu personel alımı yapıyor! En az lise mezunu 41 yaşından küçük herkes başvurabilir! KPSS şartı yok! Yurt dışında çalışmak isteyenlere Dışişleri Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Yurtdışı personel alımı kapsamında Başkonsoloslukta görev yapmak üzere Türk uyruklu sekreter alımı yapılacağı duyuruldu. Los Angeles, Lüksemburg, Miami, Hannover Başkonsolosluğuna en az lise mezunu ve 41 yaşından küçük personel istihdamı sağlanacak. Başvuru detayları ve tarihleri hakkında haberimizde gerekli bilgilere yer verdik. İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
Dışişleri Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Yurtdışı personel alımı kapsamında yayınlanan sözleşmeli personel alımı ilanlarında, Başkonsoloslukta görev yapmak üzere Türk uyruklu sekreter istihdamı sağlanacak. T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği, T.C. Lüksemburg Büyükelçiliği, T.C. Dışişleri Bakanlığı Miami Başkonsolosluğu, T.C. Hannover Başkonsolosluğu, T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu'na en az lise mezunu sekreter alımı yapılacak. Yayınlanan ilanlara sadece 41 yaşından küçük adaylar başvuru yapabilecek. Peki, başvuru şartları nedir? İşte Dışişleri Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm merak edilenler!
T.C. LÜKSEMBURG BÜYÜKELÇİLİĞİ TÜRK UYRUKLU SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALIMI
ÖNEMLİ: Sınav, Lüksemburg'da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.
T.C. Lüksemburg Büyükelçiliğinde münhal bulunan 1 (bir) Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,
3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8. Çok iyi derecede Fransızca ve Türkçe bilmek,
9. Bilgisayar kullanabilmek.
II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer verilmelidir.)
2. Türk pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfalarını tek bir doküman halinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
3. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti.
4. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf.
5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti. (Yurt dışındaki okulların denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" bölümünden "Denklik Gösterir Belge" alanına denklik belgelerini mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.)
6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişikleri olmadığına dair belge.
Sözkonusu belgelerden e-Devlet sisteminden otomatik olarak çıkmayanların aday tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Adayların tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 6 Aralık 2021, Pazartesi günü mesai bitimine kadar T.C. Lüksemburg Büyükelçiliğine iletmeleri gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.
Adaylar, başvurularının değerlendirilmesine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
III) SINAV:
Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.
a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:
Yazılı eleme sınavı 13 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da T.C. Lüksemburg Büyükelçiliğinde yapılacaktır.
IV) BAŞVURU TARİHİ:
Başvurular 13 Kasım 2021 Cumartesi TSİ 10:00 ile 28 Kasım 2021 Pazar TSİ 23:59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.
T.C. LÜKSEMBURG BÜYÜKELÇİLİĞİ TÜRK UYRUKLU SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALIMI DETAYLI İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ!