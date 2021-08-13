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Fiyatlar o seviyelere kadar düştü! ÖTV kararı araç almak isteyenlerin yüzünde güller açtırdı! Opel, Toyota, Dacia, Nissan, Kia...

Opel, Toyata, Kia, Nissan sıfır araçlar ne kadar oldu? Araba almak isteyen milyonlarca vatandaş için sevindirici haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi ve büyük düşüş yaşandı. Matrah kararının hemen ardından gözler otobil fiyatlarına odaklandı. Sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin TL'ye kadar düşüş yaşandı. Bu gelişmenin hemen ardından vatandaşlar güncel araba fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Toyota, Kia, Nissan, Dacia, Opel marka marka ucuz sıfır araba fiyat listesi!

13.08.2021 10:56 - Son Güncelleme: 13.08.2021 10:56
Fiyatlar o seviyelere kadar düştü! ÖTV kararı araç almak isteyenlerin yüzünde adeta güller açtırdı! Opel, Toyota, Dacia, Nissan, Kia...

Fiyatlar o seviyelere kadar düştü! Opel, Toyota, Dacia, Nissan, Kia marka marka ucuz sıfır araba fiyat listesi! ÖTV kararı sonrası otomobillerde 50 bin liraya kadar düşüş yaşandı. Bu gelişmeler üzerine araç almak isteyenler fiyat araştırmasına başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi ve büyük düşüş yaşandı. Toyota, Kia, Nissan, Dacia, Opel marka marka ucuz sıfır araba fiyat listesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fiyatlar o seviyelere kadar düştü! ÖTV kararı araç almak isteyenlerin yüzünde adeta güller açtırdı! Opel, Toyota, Dacia, Nissan, Kia...

Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.

Fiyatlar o seviyelere kadar düştü! ÖTV kararı araç almak isteyenlerin yüzünde adeta güller açtırdı! Opel, Toyota, Dacia, Nissan, Kia...

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.

Fiyatlar o seviyelere kadar düştü! ÖTV kararı araç almak isteyenlerin yüzünde adeta güller açtırdı! Opel, Toyota, Dacia, Nissan, Kia...

Otomobil firmaları henüz fiyat listelerini güncellemeseler de ÖTV oranları hesaplandı.

Tahmini araç fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

Fiyatlar o seviyelere kadar düştü! ÖTV kararı araç almak isteyenlerin yüzünde adeta güller açtırdı! Opel, Toyota, Dacia, Nissan, Kia...

FİYATI DÜŞEN MODELLER

TOYOTA

Toyota Corolla 1.6 Dream manuel

Çıplak fiyatı: 136.040 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira

Yeni KDV: 36 bin 730 lira

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