Fiyatlar o seviyelere kadar düştü! ÖTV kararı araç almak isteyenlerin yüzünde güller açtırdı! Opel, Toyota, Dacia, Nissan, Kia...
Opel, Toyata, Kia, Nissan sıfır araçlar ne kadar oldu? Araba almak isteyen milyonlarca vatandaş için sevindirici haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi ve büyük düşüş yaşandı. Matrah kararının hemen ardından gözler otobil fiyatlarına odaklandı. Sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin TL'ye kadar düşüş yaşandı. Bu gelişmenin hemen ardından vatandaşlar güncel araba fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Toyota, Kia, Nissan, Dacia, Opel marka marka ucuz sıfır araba fiyat listesi!
Fiyatlar o seviyelere kadar düştü! Opel, Toyota, Dacia, Nissan, Kia marka marka ucuz sıfır araba fiyat listesi! ÖTV kararı sonrası otomobillerde 50 bin liraya kadar düşüş yaşandı. Bu gelişmeler üzerine araç almak isteyenler fiyat araştırmasına başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi ve büyük düşüş yaşandı. Toyota, Kia, Nissan, Dacia, Opel marka marka ucuz sıfır araba fiyat listesi!
Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.
FİYATI DÜŞEN MODELLER
TOYOTA
Toyota Corolla 1.6 Dream manuel
Çıplak fiyatı: 136.040 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira
Yeni KDV: 36 bin 730 lira