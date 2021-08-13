Gören bankanın yolunu tutuyor! 0,79 faizle kredi dönemi başladı! Emeklilere özel kredi veren bankalar!

ING Türkiye'nin emekli maaş müşterileri, bu özel avantajların yanı sıra, Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesaplarında para olmasa bile nakit çekebiliyor, maaşlarını yalnızca ING Türkiye'nin değil, Türkiye genelindeki tüm bankaların ATM'lerinden ücretsiz olarak alabiliyor. Vadesiz mevduat hesapları için hesap işletim ücreti ödemeyen emekliler, ING Telefon Bankacılığı ile direkt olarak kendilerine özel müşteri temsilcilerinden 7/24 hizmet alabiliyor.