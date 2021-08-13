Gören bankanın yolunu tutuyor! 0,79 faizle kredi dönemi başladı! Emeklilere özel kredi veren bankalar!
0,79 faizle kredi dönemi başladı! Emekli vatandaşlar zaman zaman kredi çekmeye ihtiyaç duyabiliyor. Bazı bankalar ise emeklilere avantajlı kredi kampanyası sunuyor. Düşük faizli emekli kredi paketlerinde 36 ya da 60 aya varan vade imkanları bulunuyor. Verilen kredi miktarı ise 10-20 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Emekliler eğer o bankanın müşterisiyse bankaya gitmesine gerek kalmadan, mobil veya internet şubeleri üzerinden başvuru yapabiliyor. İşte; 0,79 faizle başlayan emekli kredisinde merak edilen bilgiler!
Acil nakit paraya ihtiyacı olan emekliler bankaların yolunu tutuyor. Bankaların verdiği kredi faiz oranları emekliler söz konusu olunca değişiklik gösteriyor. Birçok emekliye normalden daha düşük faizle kredi verilebiliyor. Özel bankaların yanı sıra kamu bankaları da bu kredi kampanyalarını düzenliyor. Emeklilere özel kredi faiz oranları 0,79 faizle başlıyor. 12-24-26-60 ay vadeyle kredinizin geri ödemesini yapabiliyorsunuz. İşte, emeklilere özel kredi veren bankalar!
ING TÜRKİYE
ING Türkiye, aylık yüzde 0,79 faiz oranıyla bireysel ihtiyaç kredisi ve 2.550 TL'ye varan nakit promosyon fırsatıyla emekli maaşını ING'ye taşıyan yeni müşterilerinin bütçesine katkı sunuyor. Bu avantajlara ek olarak, ING'li emekliler Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesabında para olmasa bile nakit çekebiliyor, maaşlarını tüm bankaların ATM'lerinden ücretsiz olarak alabiliyor.
ING Türkiye'nin emekli maaş müşterileri, bu özel avantajların yanı sıra, Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesaplarında para olmasa bile nakit çekebiliyor, maaşlarını yalnızca ING Türkiye'nin değil, Türkiye genelindeki tüm bankaların ATM'lerinden ücretsiz olarak alabiliyor. Vadesiz mevduat hesapları için hesap işletim ücreti ödemeyen emekliler, ING Telefon Bankacılığı ile direkt olarak kendilerine özel müşteri temsilcilerinden 7/24 hizmet alabiliyor.
10.000 TL kredi tutarı ve 12 ay vade için faiz oranı: %1,69 yıllık toplam maliyet %28,5335'dir. Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı: 212,50 TL'dir.
*Maksimum faiz oranı %2,79 , yıllık maksimum maliyet oranı %35,7245 'dir.
KKB (Kredi Kayıt Bürosu) kredi risk raporunuzu Garanti BBVA İnternet Bankacılığı'ndan alabilir ve krediye başvuru yapabilirsiniz.