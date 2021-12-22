Fiyatlar alaşağı oldu! Araç almak isteyenlerin yüzünü güldüren rakamlar! Yüzde 30'a varan indirim furyası: Volkswagen, SEAT, Skoda...
Araba fiyatları ile ilgili flaş haberler gelmeye devam ediyor. Döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası araba fiyatlarında da etkileri görülmeye başlandı. Özellikle sıfır araç almak isteyenler için markalar fiyat güncellemelerine başladı. Liste fiyatlarında son güncellemelerle birlikte 300 bin TL'nin altında satılan sadece 1 model kaldı. Aralık ayında bazı modellerde 100 bin TL'leri geçen artışlar yaşandı. Bugün döviz kurlarındaki düşüşle birlikte birçok marka listelerindeki fiyatlarını güncellemeye koyuldu. Sektör temsilcileri indirimlerin devam edeceğini belirterek, "Kurdaki bu fiyatlarla bu aracın 2022 modeli 700 bin liradan satışa çıkar. Hal böyle olunca bu aracı 600-650 bin liralara kadar indirmek zorundalar. Fiyatlar nasıl 50 bin 50 bin çıktıysa 2-3 aya da aynı şekilde iner" şeklinde yorumlarda bulunuldu. İşte güncel araç fiyatları haberimizde!
22.12.2021 09:07
- Son Güncelleme: 22.12.2021 09:07
Fiyatlar alaşağı oldu! Araç almak isteyenlerin yüzünü güldüren rakamlar! Yüzde 30'a varan indirim furyası: Volkswagen, SEAT, Skoda... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modeliyle düşüşe geçen kur, fırsatçı ve stokçuları ağlatırken vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Doların 12 liraya kadar gerilediğine dikkat çeken sektör temsilcileri, gıdadan tekstile otomobilden elektronik eşyalara kadar birçok ürün grubunda ilk etapta yüzde 10'luk düşüş bekliyor. Fiyatlarda yüzde 30'lara varan gerileme görülebileceğine dikkat çekiliyor. Özellikle sıfır araç almak isteyenler için markalar fiyat güncellemelerine başladı. İşte düşen döviz kuruyla birlikte güncel araç fiyatları haberimizde!