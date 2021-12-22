Fiyatlar alaşağı oldu! Araç almak isteyenlerin yüzünü güldüren rakamlar! Yüzde 30'a varan indirim furyası: Volkswagen, SEAT, Skoda... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modeliyle düşüşe geçen kur, fırsatçı ve stokçuları ağlatırken vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Doların 12 liraya kadar gerilediğine dikkat çeken sektör temsilcileri, gıdadan tekstile otomobilden elektronik eşyalara kadar birçok ürün grubunda ilk etapta yüzde 10'luk düşüş bekliyor. Fiyatlarda yüzde 30'lara varan gerileme görülebileceğine dikkat çekiliyor. Özellikle sıfır araç almak isteyenler için markalar fiyat güncellemelerine başladı. İşte düşen döviz kuruyla birlikte güncel araç fiyatları haberimizde!